Sıfır atık ile israf önlüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 30 pilot şehirde uygulanan ‘Sıfır Atık Projesi' ile Gaziantep'te kağıt, cam ve plastik atıkların geri dönüşümü sağlanarak geleceğe sahip çıkılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Amacımız sıfır atık. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini sağlamak istiyoruz” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı itibariyle yurt genelinde aşamalı olarak uygulamaya alınan Sıfır Atık Projesi kapsamında kurduğu proje takımı ile birlikte kenti geleceğe hazırlıyor. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü Başkanı Prof. Sachs ile ‘Sıfır Atık Projesi' konusunu görüşen Şahin, projenin ileri aşamaları için fikir alışverişinde bulundu. Amacın sıfır atık olduğunu anlatan Şahin, “İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesini sağlamak” diye konuştu. Takım ekiplerine çeşitli eğitimler veren Büyükşehir Belediyesi, belediyenin iç ve dış birimlerinde 14 noktaya setler yerleştirdi. 6 renkten oluşan setlerde; cam, kağıt, metal, plastik, organik atık, evsel atıklar toplanıyor. Belediyenin başkanlık bölümünde ise 8 renkte bulunan setlere ekstradan yemek ve ekmek setleri eklendi. Projeyle israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesi sağlanıyor. Proje kapsamında plastik, kağıt-karton, cam, metal, organik atıklar, atık piller, kartuş-toner, elektronik atık, flüoresan, atık bitkisel yağlar, atık madeni yağlar ve buna benzer atıklar kaynağında ayrı toplanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tartım Takip Çizelgesi sonuçlarına göre Eylül ayı itibariyle 263 kg kağıt, 74 kg cam, 39 kg plastik atık geri dönüşüm ile kente kazandırıldı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi olarak anaokulları, ilkokullar ve liselerde 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde yaklaşık 84 bin öğrenciye Çevre Bilinci ve Sıfır Atık Eğitimi verilmesi planlanıyor.