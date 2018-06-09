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09 Haziran 2018 16:56

Sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te Narkotim ekiolerinin yaptığı operasyonda sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sigara paketine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

09 Haziran 2018 16:56


Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkez Amirliği ve Merveşehir Mehmet Erdemoğlu Polis Merkez Amirliğine Bağlı Narkotim ekipleri ihbar neticesinde Şehitkamil İlçesine bağlı Onat Kutlar Mahallesinde S.Ş. isimli şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada bir adet kilitli şeffaf poşet içerisinde ve sigara paketi içerisinde 75.2 gram eroin maddesi, bir adet folyoya sarılı vaziyette 34.2 gram metanfetamin (Ateş-Buz) maddesi, çok sayıda kilitli şeffaf poşet ve bir adet rulo halinde folyo ele geçirildi.


Olayla ilgili S.Ş. isimli şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma şüphesiyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.




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