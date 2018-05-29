Sigorta Sektörü İstişare Toplantısı GTO’da gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odasında GTO Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi tarafından “Sigortacılık Haftası” münasebetiyle düzenlenen Sigorta Sektörü İstişare Toplantısında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ülkemizde sigorta bilincinin her geçen gün arttığını ve sigortacılık sektörünün gelişmesi için önünde büyük fırsatlar bulunduğunu söyledi. Moderatörlüğünü Gaziantep Ticaret Odası Meclis Üyesi Hasan Ali Gözükara’nın yaptığı toplantıya, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu Başkanı Murat Büyükçelebi, Sigorta Tahkim Komisyonu Başkanı İbrahim Taşbaşı, Auto King CEO’su M. Ayhan Dayoğlu, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Sözmen konuşmacı olarak katıldı. Toplantının açılışında konuşan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, sigorta bilincinin günden güne arttığını ancak istenilen seviyede olmadığını, tüm paydaşların ortak hareket ederek sektörün gelişimi için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi. Hayatın her alanında riskleri yönetebilmek için sağlıklı bir sigorta sisteminin olmazsa olmaz bir gereksinim olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Risklerdeki artış, küresel ısınma, bölge ülkelerindeki istikrarsızlık ve hızla gelişen teknoloji sigorta ürünlerine olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır. Ekonomide işletmelerin faaliyet alanlarına göre özel tasarlanmış sigorta türlerine yönelmeleri büyük önem taşımaktadır. Sigortacılık sektöründen beklentimiz iş âlemine ve tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç duydukları teminatları makul fiyatlarla sunmalarıdır. Ülkemizde sigortacılık sektörü üzerine düşen sorumluluğu yerine getirebilecek güç, tecrübe ve liyakate sahiptir. Bizlerin de risklerimizi sigortaya devredip, daha fazla çalışıp işlerimizi ve ekonomimizi büyütmeye odaklanmamız gerekmektedir. Ülkemizde sigortacılık sektörünün gelişmesi için önünde büyük fırsatlar bulunuyor. Yine ülkemizde sigortacılık bilinci günden güne artıyor olsa da istenen seviyeye geldiğimiz söylenemez. Tüm paydaşların ortak hareket ederek sektörün daha çok gelişmesi için gerekli adımların atılması gerekiyor. Sigortacılık sektörü oluşturduğu fon ve sağladığı istihdamla ülke ekonomisi açısından çok önemli bir sektör” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplantıya katılan konuşmacılar sektörün gelişimi ve sorunlarla ilgili olarak katılımcıları bilgilendirerek sorulan soruları cevaplandırdıktan sonra toplantı sona erdi.