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14 Nisan 2017 11:07

Sigorta sektöründeki düzenlemeler

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, düzenleme ile trafik sigortası primlerinde görülen büyük fiyat farklılıklarının sona ereceğini belirtti.

Sigorta sektöründeki düzenlemeler

14 Nisan 2017 11:07


GTO Başkanı Hıdıroğlu, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan genelge ile tarfik sigortası ile ilgili fiyat serbestliğinin kaldırıldığını, getirilen tavan fiyat uygulamasının yıl sonuna kadar geçerli olduğuna dikkat çekildiğini hatırlattı. Hıdıroğlu, düzenleme ile trafik sigortası primlerinde görülen büyük fiyat farklılıklarının sona ereceğini belirterek, güvenin artacağı sektörün daha hızlı bir şekilde büyümesinin sağlanacağını ifade etti. Serbest tarife döneminde yüksek oranda çıkan trafik sigortası primlerinde tavan fiyat uygulamasıyla yaşanan mağduriyetlerin ortadan kalkacağına dikkat çeken GTO Başkanı Hıdıroğlu "Zorunlu Trafik sigortasında tavan fiyat uygulaması 12 Nisan 2017 tarihi itibariyle başladı. Yeni düzenleme zorunlu sigortada fiyat serbestliğini kaldırıldı. Yine yeni düzenleme ile her il ve tüm araç grupları için tavan fiyat belirlenmiş, poliçe iptali uygulaması kaldırılmış, hasarsızlık indirimi ve sürprim kademeleri değiştirilerek, sigorta acentelerinin taban komisyon oranı güvence altına alınmıştır. Tavan fiyat sonrasında, araç trafik sigortalarında ciddi bir indirim olması bekleniyor. Zorunlu trafik sigortasında fiyat serbestliği uygulanırken, primlerin yüksekliğinden dolayı birçok üyemizden şikayet alıyorduk. Yeni düzenleme ile sigorta şirketleri belirlenen tavan fiyat üzerinde fiyat talep edemeyecekler”dedi.


Sigortacılık sektörünün ülkemizin en önemli sektörlerden biri olduğunu dile getiren Hıdıroğlu, sektörün KOSGEB destekleri kapsamına alınması ve tavan fiyat uygulaması ile primlerin ucuzlayacağını dile getiren GTO Başkanı Hıdıroğlu, "Sektör özellikle son iki yıldır yüksek prim ve hasar ödemeleriyle gündemdeydi. Zorunlu Trafik sigortasında tavan uygulaması ve sektörün KOSGEB destekleri kapsamına alınmasına destek veren başta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e, TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesine, bu konuyu sürekli gündeme taşıyan Odamız Sigorta Acenteleri Meslek Komitesine olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.




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