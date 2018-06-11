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11 Haziran 2018 15:04

Şıh Meydanında Kadir Gecesi coşkusu yaşandı

Şahinbey Belediyesi Kadir Gecesinde iftar yemeğinin yanı sıra teravih namazı sonrasında vatandaşlara lokma tatlısı ve dondurma ikramında bulundu.

Şıh Meydanında Kadir Gecesi coşkusu yaşandı

11 Haziran 2018 15:04


Tıklım tıklım doldurulan Şıh Caminin kalabalığı Şıh Meydanına kadar taşarken, vatandaşlar teravih namazını kılıp dualarını ettikten sonra Şahinbey Belediyesi tarafından Şıh Meydanında ikram edilen lokma tatlısından ve dondurmadan alarak Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür etti.


Kadir gecesi coşkusu


Başkan Mehmet Tahmazoğlu, Şıh Meydanında vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Mübarek Kadir Gecesinde Şıh Cami ve Şıh Meydanında büyük bir coşku oluştu. Hem Ramazan ayının hem de Kadir Gecesinin coşkusu yaşandı. Şıh Meydanı, Ramazan Ayının dolu dolu yaşandığı bir mekan. Kadir Gecesinde Salavatı Şerifler getirilerek, Şıh Caminde bulunan Peygamber Efendimiz S.A.V Sakalı Şerifi ziyaretçilere gösteriliyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak Şehreküstü Konaklarında ve Şıh Meydanında her gün binlerce kişiye yemek verdiğimiz gibi, Kadir Gecesi hürmetine vatandaşlarımıza lokma tatlısı ve dondurma ikramında bulunduk. Vatandaşlarımızın da buraya yoğun bir ilgisi var. Rabbim tüm gecelerimizi güzel bir şekilde yaşamak ve Ramazan Bayramı’na kavuşmak nasip eylesin” dedi.


Başkan Mehmet Tahmazoğlu Şıh Meydanı’ndaki lokma tatlı dağıtımının ardından Tahmazoğlu cami sergilenen Peygamber Efendimiz S.A.V Sakalı Şerifi’ni ziyaret etti.




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