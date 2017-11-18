Şahinbey Belediyesi tarafından açılan Akşemseddin Parkı’nın açılış töreninde katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Dövizdeki yükselişin bazı mihraklar tarafından bilinçli olarak yapılmak istendiğini söyleyen Şimşek, “Ekonomik anlamda Türkiye’ye karşı bir provokasyon içerisindeler son birkaç aydır mesnetsiz haberlerle ekonomi üzerinde oyunlar oynamaya çalışılıyor. Yani son dönemde piyasalardaki bu hareketlilik liradaki bu değer kaybı önemli ölçüde bu şekilde üretilen haberler ve provokasyonlarla ilgilidir. Dediler ki AB müzakerelere son verecekmiş, vermediler çünkü Türkiye’nin önemi ortada. Avrupa’nın da Türkiye’ye ihtiyacı var, Türkiye’nin de Avrupa’ya ihtiyacı var. Türkiye’ye yaptırımlar gelecek şu olacak bu olacak deniyor. Allah’ın izniyle Türkiye yanlış yapmadı Türkiye her alanda bütün medeni ülkelerde olduğu gibi sorumlulukla hareket etti. Dolayısıyla inanıyoruz ki bir ve beraber olursak Türkiye bu oyunları da bozar" ifadelerini kullandı.

"Barış, istikrar, huzur ve daha çok demokrasi istiyoruz"

Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Kafkaslarda ve Balkan ülkelerinde daha çok barış, istikrar, huzur ve demokrasi istediklerini belirten Şimşek, “Ortadoğu’da yakın coğrafyamızdaki ülkelerin düştüğü hatalara düşmememiz gerekiyor. Burada en önemli konu birliğimizi beraberliğimizi korumamız lazım. Bir olacağız beraber olacağız ve oynanan oyunları hep birlikte bozacağız. Biz dünyadan da kopmayacağız içimize de kapanmayacağız. Dünya ile ekonomik entegrasyona da devam edeceğiz. Dünyanın sorunları ile ilgilenmeye ve sorunlara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bakın G-20 üyesi bir ülke olarak, dünya meselelerine çözüme katkıda bulunuyoruz. Bu küresel krizden çıkışta Türkiye entelektüel olarak ve her türlü güçlü katkılarda bulundu. Biz bir ada ülkesi değiliz, tek değiliz ve dünyanın bir parçasıyız. Ve dünyada hem güçlü bir aktör hem de yapıcı bir rol üstlenmişiz. Biz Ortadoğu’da, Kuzey Afrika’da, Kafkaslarda ve Balkanlarda biz bu coğrafyada, barış, istikrar, huzur, daha çok demokrasi istiyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü Türkiye’nin menfaatine. Bugün Hindistan ve İtalya arasında bu bölgenin en büyük imalat üstü Türkiye’dir" şeklinde konuştu.

“Eski ipek yolunu canlandırıyoruz“

Şimşek, eski ipek yolunu canlandırdıklarını vurgulayarak, “Eski ipek yolunu şimdi modern ipek yolu olarak canlandırıyoruz. Türkiye bu konuda en önemli koridorlardan bir tanesi yani orta koridor Türkiye’den geçiyor. Biz şimdi harıl harıl Türkiye’yi demir yollarıyla, kara yollarıyla bu ağlarla örüyoruz, çünkü altyapınız iyiyse kalkınmada ve verimlilikte daha iyi bir konumdasınız. Onun için yatırımlara devam diyoruz. Özel sektörün de yatırım yapması için elimizden gelen desteği veriyoruz. İnanıyorum ki Türkiye yakın zamanda yaşadığı bu travmaları geride bıraktıkça yatırımlarda da bir canlanma olacak" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından parkı gezen Şimşek, park içinde vatandaşlar için yapılmış basketbol ve futbol sahalarını gezerek, çocuklara penaltı denemesi ve basket atışı yaptı.