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20 Haziran 2017 15:22

Şimşek ile Fadıloğlu, iftar öncesi aileleri ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ile birlikte aileleri evlerinde ziyaret ederek çocuklarla yakından ilgilendiler.

Şimşek ile Fadıloğlu, iftar öncesi aileleri ziyaret etti

20 Haziran 2017 15:22


Ramazan Ayı dolayısıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep’e gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ve beraberindeki heyet ile birlikte Karşıyaka Mahallesinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Başbakan Yardımcısı Şimşek, vatandaşın derdini dinledi ve vatandaşın her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti. Cadde ve sokak aralarında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Mehmet Şimşek ile Rıdvan Fadıloğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.


3 aile evlerinde ziyaret edildi


Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, ilk ziyaretini 87 yaşındaki Mehmet Özturan’a yaptı. Mehmet Özturan ve eşiyle yakından ilgilenen Başbakan Yardımcısı Şimşek, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Aileye ellerinden gelen yardımı yapacaklarını dile getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, aynı mahallede ikamet eden ve kocasından boşanan 3 çocuklu karaciğer hastası Filiz Tinkçi’yi de evinde ziyaret etti. Burada da ailenin derdine ortak olan Şimşek, son olarak hemofili hastası olan Halil Saçlı ve eşi Elif Saçlı’yı evinde ziyaret etti. Aile ile sohbet eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, çocukların karnelerini isteyerek onlara bayram harçlığı ve oyuncaklar hediye etti. Bir süre daha aile ile ilgilenen Başbakan Yardımcısı Şişmek ve beraberindeki heyet, evden ayrıldı.




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