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29 Haziran 2018 18:00

Sınava girecek öğrencilere ulaşım kolaylığı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için belediye otobüslerini ve tramvayları ücretsiz yaptı.

Sınava girecek öğrencilere ulaşım kolaylığı

29 Haziran 2018 18:00


Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan sınavlarda belediyeye ait toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen öğrencilerin ‘öğrenci belgelerini’ göstermeleri durumunda ücretsiz yararlanabilecekleri açıklandı. Büyükşehir Belediyesi 73 hatta 140 otobüs ve 3 hatta 25 tramvay ile Cumartesi Pazar gün sınava girecek üniversite adayı öğrencilerine ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Yüksek Öğretim Sınavlarına girecek öğrencilere başarılar dilerken, sınav günü vatandaşların daha hassas olması yönünde uyarılarda bulundu.




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