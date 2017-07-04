Sinek ve haşereyle mücadele çalışmaları

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 84 ekiple yürütülen çalışmalarda, merkez ve ilçelerde ilaçlamalar yapılıyor.

Sıcakların artmasıyla özellikle yeşil alan ve parklarda çoğalan, havada uçan üvez, yakağan ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda her mahalle haftada 2 kere ilaçlanıyor, ilaçlamalar gece ve gündüz olmak üzere rüzgarsız havalarda yapılıyor.

Mahalle muhtarlarının bilgisi dahilinde gerçekleştirilen ilaçlamaların yapıldığı araçlar, takip sistemiyle merkezden kontrol ediliyor. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 İlçede 43 araç-makine ve 95 personel ile halk sağlığını korumak için karasinek ve fare mücadelesine de devam ediliyor.

İlaçlama çalışması kapsamında durgun sular, foseptikler, gübrelikler, rögarlar, inşaat alanları, dere yatakları, çöp konteynırları, çöp toplama istasyonları, harabe evler gibi sineklerin üreme ve konaklama noktaları her 15 günde bir ilaçlanıyor. Kışlak larva ve uçkun çalışmaları çalışmaları yıl boyu devam ediyor.

İlaçlamayla ilgili şikayeti olan vatandaşlar, 153 hattını ve 329 00 05 nolu telefonu arayarak yardım isteyebilirler.