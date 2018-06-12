Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 15:45

Sinekten yağ çıkaran pazarlamacı

Gaziantep’te sineklerden kurtulmayı vaat eden bir cibinlik satıcısı, sinekten yağ çıkaran pazarlama yöntemi görenleri güldürüyorGaziantep’in Barak Ovası olarak bilinen Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı köylerinde yaz döneminde artan sivri ve kara sinekleri fırsat bilen bir pazarlamacı, aracındaki sineklerden koruyan cibinlikleri ilginç bir yöntem ile satıyor.

Sinekten yağ çıkaran pazarlamacı

12 Haziran 2018 15:45

Gaziantep’te sineklerden kurtulmayı vaat eden bir cibinlik satıcısı, sinekten yağ çıkaran pazarlama yöntemi görenleri güldürüyor


Gaziantep’in Barak Ovası olarak bilinen Karkamış, Oğuzeli ve Nizip ilçelerine bağlı köylerinde yaz döneminde artan sivri ve kara sinekleri fırsat bilen bir pazarlamacı, aracındaki sineklerden koruyan cibinlikleri ilginç bir yöntem ile satıyor. Aracında bulunan megafon ile kurduğu cümlelerle önce insanları korkutan pazarlamacı daha sonra ise sineklerden kurtulmayı vaat ediyor. Kullandığı kendine has yöntem ile sinekten yağ çıkaran pazarlamacı, kendisini görenleri ve duyanları da gülümsetiyor. Pazarlamacı kullandığı cümlelerden bazıları ise, "Gel kardeşim yakanı sineklerden kurtar. Vallahi pis ısırıyorlar. Çok kötü ısırıyorlar. Senin bu sineklere kan borcun mu var. Elini ayağını bu sineklere yediyorsun. Düşme bu sineklerin eline. Sen sineklere yem olacak adam değilsin" oldu.


Sosyal medyayı da renklendirdi


İlginç pazarlama yöntemini cep telefonu ile de kaydeden bölge insanı, görüntüleri sosyal medyadan da paylaştı. Binlerce kez izlenen görüntüler, sosyal medya kullanıcıların yoğun ilgisini de görüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç