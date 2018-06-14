Sofuoğlu’ndan bayram mesajı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin hatırlandığı kardeşlik, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruğa ulaştığı bir Ramazan Bayramı’na daha kavuşmanın huzuru içindeyiz. Bizi biz yapan, manevi değerlerimizin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğimizin en güzel bir şekilde yaşandığı bayramların yaşatılması hepimizin sorumluluğudur. Aile fertlerinin, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları unutturan, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı bu özel günün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Bayramı hastanede geçirecek olan hastaların kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını da dileyen Sofuoğlu, "Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak bayramı sağlık sıkıntıları yüzünden aileleri ile birlikte geçiremeyecek olan hastalarımızı yalnız bırakmayacak ve bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için yoğun çaba harcayacağız. Bu bayramda hastanemizde olup insanların sağlığı için fedakarca çalışacak olan hekim ve sağlık çalışanlarımıza şimdiden teşekkür ederim. Bayramın tüm insanlara önce sağlık olmak üzere huzur, mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.