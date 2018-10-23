Soğuk havalarda romatizma hastalarına öneriler

Dr. Bünyamin Kısacık, kış mevsiminin romatizma hastalarına etkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Romatoloji Bölümü Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, soğuk havalarda romatizma hastalarına dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Bünyamin Kısacık, "Kış yavaş yavaş geliyor, hal böyle olunca romatizma hastaları çok fazla sayıda immun sistemi baskılayıcı ilaçlar kullanmakta. Bu durum özellikle infeksiyonlara karşı bir eğilim oluşturmakta. Yada oluşan infeksiyonlar ağır seyretmekte" dedi.

"Hastaların ne yapmaları gerekiyor"

hastaların yapmaları gerekenleri sıralayan Dr. Kısacık, "Öncelik hasta kişilerden uzak durmak gerekir. Bu açıdan maske gibi koruyucu ekipmanalrdan faydalanılabilir. Odayı sık sık havalandırmak ta faydalı olacaktır. Yediğimiz içtiğimize aşırı özen göstermeliyiz. Dengeli, sebze ve meyve tüketimine öncelik vermeliyiz, Eğer hastalık geliştiyse, ıhlamur adaçayı gibi doğal yöntemler ve dinlenmekle bunu atlatmak gerekir. Bunlarla iyisek sorun yok ancak ateş yükseliyorsa ve genel durumumuzu bozuyorsa bir an önce doktorunuzla temasa geçmeniz uygun olacaktır. Bazen hastaların yatışını gerektirecek boyuta ilerleyebilir bu infeksiyonlar bunu unutmamak lazım, Bazı hastalarımızın grip aşısını yaptırmaları hastalığı için uygun duruyor. Riskli hastaları genellikle biz uyarıyoruz ancak her hastanın doktoruna sormasında fayda var, Özellikle bağ dokusu romatizması olan hastaların soğuktan korunması gerekmekte. Bunun için yüm eldiven, atkı bere gibi giyim kuşama dikkat etmek, evin sıcaklığının iyi olması büyük önem taşıyor'' diye konuştu.