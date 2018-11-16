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Soğuk kış günlerinde insanın içini ısıtan çeşmeler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hastane ve üniversite bahçelerine kurulan çorba çeşmeleri, soğuk kış günlerinden vatandaşların içini ısıtıyor.


Sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ile hasta yakınlarının yoğun olduğu bölgelerde kurulan çorba çeşmeleri, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. Sabahın erken saatlerinde yollara dökülen vatandaşlar, çeşmelerden içtikleri çorbalarla hem kahvaltı yapma hem de ısınma imkanı buluyor.



5 noktada 5 bin kişi hizmet alıyor


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çorba çeşmeleri projesi kapsamında şehir merkezinde 5 ayrı noktaya kurulan çeşmede, her gün 5 bin kişiye çorba dağıtılıyor. Kayaönü Mahallesi Şehitkamil Devlet Hastanesi önüne, Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Poliklinikler önüne, 25 Aralık Devlet Hastanesi Poliklinikler önüne, Gaziantep Çocuk Hastanesi Bahçe içine ve Gaziantep Üniversitesi Kampüsü önüne kurulan çorba çeşmelerinde her sabah 06.30-08.30 saatleri arasında çorba ikram ediliyor.


Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı yetkilileri, çorbaların belediyeye ait Bekirbey Aşevi'nde yapıldığını ifade ederek, “Çorba çeşmesinin içinde bir kazan var. Bu kazana yerleştirilmiş mikser ve ısıtıcı bulunuyor. Bu ısıtıcı sayesinde çorbalar sürekli sıcak kalıyor” diye konuştu.


Büyükşehir Belediyesinin 4 yıl önce uygulamaya aldığı çorba çeşmelerinden yararlanan vatandaşlar, uygulamadan ziyadesiyle memnun kaldıklarını belirterek, özellikle kış aylarında okula ve işe gidenler için çok değerli bir hizmet olduğunu dile getirdi.

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