Sokak magandalarından 2’si daha yakalandı

Şehitkamil ilçesi Şoför Ali Caddesi’nde yaşanan olayda iddiaya göre, motosikletli 2 şahıs alışverişin yoğun olduğu bölgeye gelerek kalabalığın arasında rastgele av tüfeği ve tabanca ile birbirlerine ateş etmişti. Olayda vücuduna kurşun ve saçma isabet eden Zekeriya Melikşah, Tülay Gülderen, Dilek Demir, Dilan Demir ve Yağmur Çobanoğlu isimli 5 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili kayıplara karışan şahıslardan Nurettin Ç. önceki gün gözaltına alınırken, bugün ise diğer firari şahıslar M.A. ve C.K. polis ekiplerince operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliği tarafından olayla yapılan yazılı açıklamada, ’’İlimizde 20 Haziran 2017 günü saat 23.00 sıralarında Şehitkamil İlçemiz Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesinde geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle meydana gelen silahlı saldırıya karışanlardan N.Ç, H.E, C.K adlı şüpheliler ile olayda kullanılan av tüfeği İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmışlardır. Olaya karıştığı değerlendirilen S.C. adlı şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.