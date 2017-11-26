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26 Kasım 2017 15:28

Sokak ortasındaki kavgada silahlar konuştu

Gaziantep’te aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaşınca silahlar konuştu.

Sokak ortasındaki kavgada silahlar konuştu

26 Kasım 2017 15:28

İki grubun kavgasında 2 araç zarar görürken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunan iki grup Şehitkamil ilçesi Münifpaşa Mahallesi Fedai Kalmaz Sokak’ta karşılaştı. Sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar yanlarında bulunan silah ve araçlarından aldıkları tüfeklerle birbirlerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerini gören şahıslar, ellerindeki silah ve tüfekleri bırakarak kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile kaçmaya çalışan şahıslar arasında kısa süreli kovalamaca yaşandı. Ekipler 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Silahlara el koyan polis, kavgaya karışanların kimliğini belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde park halindeki iki aracın ise isabet eden saçma ve mermiler nedeniyle hasar gördüğü belirlendi.


Görgü tanıklarının olay yerinden geçen bir kadının da yaralandığı iddiası üzerine ekipler, yaralı kadını bulmak için çalışma başlattı. Yaralı kadının araçla hastaneye kaldırıldığı ileri sürülürken, polis olay esnasında ve sonrasında hastanelere giden bir yaralı olmadığını belirledi.




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