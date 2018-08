Sokaktaki gürültüye kızıp çocuklara ateş açtı: 1 ölü, 7 yaralı

’nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 12 yaşındaki Hakan Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Hacıbaba Mahallesi 12 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evinde oturan Hanifi C., sokakta oyun oynayan çocukların gürültü yapmalarına sinirlenince çocukların aileleri ile Hanifi C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi C., evinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda 8 kişi yaralandı. 12 yaşındaki Hakan Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cenaze otopsi işlemleri yapılmak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.