Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 13:13

Sokaktaki gürültüye kızıp çocuklara ateş açtı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’te dün akşam saatlerinde sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendiği iddia edilen Hanifi C.

Sokaktaki gürültüye kızıp çocuklara ateş açtı: 1 ölü, 7 yaralı

15 Ağustos 2018 13:13

’nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu 12 yaşındaki Hakan Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.


Hacıbaba Mahallesi 12 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evinde oturan Hanifi C., sokakta oyun oynayan çocukların gürültü yapmalarına sinirlenince çocukların aileleri ile Hanifi C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen Hanifi C., evinden aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Olayda 8 kişi yaralandı. 12 yaşındaki Hakan Gezer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Cenaze otopsi işlemleri yapılmak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç