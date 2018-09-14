Soluk borusuna cisim kaçan Suriyeli bebek öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde konteyner kentte yaşayan Suriyeli ailenin 1 buçuk yaşındaki oğlu Omar Hacı, soluk borusuna yabancı cisim kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Nizip İlçesinde Suriyeli misafirlerin barınması için kurulan konteyner kentte meydana geldi. Evde oyun oynadığı sırada boğazına plastik cisim kaçan çocuk ailesi tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. 1 buçuk yaşındaki Omar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından soluk borusuna yabancı cisim kaçtığı tespit edilen bebek, ailesine teslim edildi.

Öte yandan, minik Omar'ın cenazesinin Nizip'te defnedileceği öğrenildi.