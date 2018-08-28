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28 Ağustos 2018 14:08

Soluk borusuna yemek kaçan genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te soluk borusuna yemek kaçan genç kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Soluk borusuna yemek kaçan genç hayatını kaybetti

28 Ağustos 2018 14:08


Olay, 24 Ağustos Cuma günü Körkün Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba ziyaretinden gelen 18 yaşındaki Harun Reşit Köşker, yemek yedikten sonra balkona geçerek uzandı. Bir süre sonra annesi balkona geldiğinde oğlundan gelen hırıltıları duyarak komşulara haber verdi. Soluk borusu tıkandığı için baygınlık geçiren Köşker, ailesinin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 3 gündür tedavi gören Köşker, bu sabah yaşamını yitirdi. Harun Reşit Köşker’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi.




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