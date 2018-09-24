Sonbahar hastalıklarına dikkat

Özel MMT Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Sucu, hem sonbahar hastalıklarıyla ilgili bilgi vererek, çocukların hastalıktan korunma yöntemlerini anlattı.

Uzm. Dr. Fatma Sucu, sonbaharda en sık karşılaşılan hastalıkların başında nezle, grip, orta kulak iltihabı, zatürre ve küçük çocuklarda bronşiyolit ile çok fazla karşılaşıldığını dile getirdi. Sucu, “Ani ve ciddi ısı değişiklikleri solunum yollarının savunma sistemini bozarak taşıyıcısı özellikle küçük çocuklar olan bazı virüslerin üst solunum yollarına kolayca yerleşmesine ve kalabalık ortamda kolayca yayılmasına yol açmaktadır. Sonbaharda sık karşılaşılan enfeksiyon hastalıkları; nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar, özellikle bu enfeksiyonların zemin hazırladığı orta kulak iltihabı, akut sinüzit, zatürre ve küçük çocuklarda akut bronşiyolittir. O yüzden özellikle ebeveynlerin çok dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Özel MMT Amerikan Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Fatma Sucu, sonbahar hastalıkları hakkında önemli bilgiler vererek, hastalıklarla mücadele konusunda önerilerde bulundu. Uzm. Dr. Sucu, hastalıklar ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında, şöyle konuştu:

"Bronşiyolit, küçük çocuklarda en sık da 12 ayın altındaki bebeklerde görülür. Belirtiler burun tıkanıklığı, öksürük, düşük dereceli ateş ve hışıltılı solunumdur. Bu rahatsızlık sıklıkla nezle gibi başlar, ardından hışıltı, solunum güçlüğü, sıvı kaybı gibi daha ciddi belirtiler gelişir. Çocuk ilk birkaç gün kötüleşip daha sonra yavaş bir iyileşme sürecine girer. Hastaların birçoğu hastalığı evde atlatır ancak bazen hastaneye yatırılmaları gerekebilir. Hastalık geçtikten sonra da öksürük 2 hafta veya daha uzun süre devam edebilir. Grip ise influenza virüslerinin yol açtığı üst solunum yolu enfeksiyonudur. Sıklıkla ani başlayan yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ve kas ağrıları ile kendini gösterir. Ateş genellikle 5 gün ya da 1 hafta sürer. Bazı antiviral ilaçlar kullanılabilir ancak etki için tedaviye hızlı başlanması gerekir ve hastalığın seyrini ancak 1-2 gün kısaltır. Bu yüzden ilaç kullanımı daha ciddi enfeksiyonlar açısından risk taşıyan çocuklar veya hastaneye yatırılması gereken vakalar için önerilmektedir. Gripten korunmanın en etkin yolu, grip aşısıdır. Nezle de, sıklıkla sonbahar ve kış aylarında görülür. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğazda yanma, kaşıntı hissi ve öksürükle kendini gösterir. Başlangıçta ateş olabilir ancak sıklıkla hafif seyirlidir. Genellikle üçüncü ve beşinci günlerde kötüleşen hastalık tablosu, yedi ile on günde tam iyileşme ile sonuçlanır. Çocukların yılda 10 kez veya daha fazla, erişkinlerinse 2-3 kez nezleye yakalanması normal kabul edilir. Bol sıvı tüketmek ve burun için serum fizyolojik kullanılması önemlidir. Zatürre sıklıkla bakterilerle gelişir. Bazen nezle gibi başlar ancak ağırlaşarak devam eder. Bazen çocuk tam iyileşiyor görünürken tekrar kötüleşir. Aniden yüksek ateş gelişir ve öksürük artar, solunum sıkıntısı başlar. Sıklıkla ayaktan antibiyotik tedavisi ile iyileşme sağlanır ancak ciddi vakalar yatırılarak tedavi edilmelidir. Orta kulak iltihabı sıklıkla nezle, grip gibi enfeksiyonları takiben gelişen ikincil bakteriyel enfeksiyon şeklindedir. Özellikle 3 yaş altındakileri etkiler. Çocukta huzursuzluk, sık ağlama ve kulaklarını tutma gibi belirtiler olur. Çoğunlukla bakteriyeldir ve doktor kontrolünde antibiyotik tedavisi gerekir."

Çocukları hastalıklardan koruma yöntemleri

Sucu, çocukların sonbahar hastalıklardan korunması amacı ile ailelere 6 öneride bulunarak, "Çocuklarınıza el yıkama alışkanlığı kazandırın. Doğru beslenme düzenini kurun ve bol su içmesini sağlayın. Öksürürken veya hapşırırken ağızlarını dirsekleri ile kapatmaları gerektiğini öğretin. Çocukları ve bebekleri kalabalık ortamlara sokmayın, hasta olduğu bilinen kişilerle temas etmesini engelleyin. Doktoru kontrolünde vitamin ve mineral desteği verin. Uyku düzenine özen gösterin" diye konuştu.