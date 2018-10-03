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Sonbaharda kamp bir başka güzel

Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, yaz sıcaklarının geride kaldığı sonbahar günlerinde Dülük Tabiat Parkının muhteşem manzarası eşliğinde öğrenci gruplarını ağırlamaya devam ediyor.


Doğada aktif olmayı ve hareketli zaman geçirmeyi sevenler için en ideal mevsim olan sonbahar aylarında Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampına gençler büyük ilgi gösteriyor. Günlerin kısalması, tatil günlerinin sona ermesi ve soğukların başlayacak olması duygusu birçok kişinin sonbahar ve kış ayalarını hareketsiz geçirmesine sebep olurken, Şehitkamil Belediyesi, bu olumsuz tablonun yaşanmaması adına gençleri doğada hareketli yaşama davet ediyor. Görsel bir şölenin yaşandığı Dülük Tabiat Parkında günün farklı zamanlarında uzman eğitmenler gözetiminde doğa yürüyüşleri düzenlenirken, zipline, paintball, ip parkuru ve pentatlon parkurlarında gençler, heyecan ve keyif dolu zamanlar geçiriyor.Gençler, gün sonunda bol bol moral depolayarak kamp alanından ayrılıyorlar.


Öğrencilerim adına büyük mutluluk duydum


Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampında öğrencilere sunulan imkanlardan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Bayraktar Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Garip Polat, kamp çalışmalarının öğrencilerinin sosyal gelişimlerine çok önemli bir katkı sunduğunu söyledi. Beden Eğitimi Öğretmeni Polat, kamp faaliyetleri sonrasında yaptığı değerlendirme, “Öğrencilerimiz, Şehitkamil Belediyemizin misafiri olarak Dülük Tabiat Parkında kamp faaliyetlerine katıldılar. Sunulan tüm imkanlardan, gerçekleştirilen bütün faaliyetlerden bir spor adamı olarak öğrencilerim adına büyük mutluluk duydum. Gerçekleştirilen faaliyetler öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine önemi bir katkı sunuyor. Okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerimizin ister istemez yoğun ders ve sınav maratonundan gün içindeki hareketlilik oranları azılıyor. Bu bağlamda kamp etkinliği değerli öğrencilerimiz ve biz öğretmenler için çok değerli. Bu tür çalışmalara katılan öğrencilerimizin motivasyonlarının arttığını, daha moralli olduklarını gözlemleyebiliyoruz. Bizlere sunulan imkanlar ve gençliğimize verdiği büyük değer ve önemden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve onun değerli çalışma arkadaşlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum”ifadelerini kullandı.

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