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Sosyal tesislerde çıkan yangın korkuttu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde belediyeye ait olan sosyal tesislerde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde belediyeye ait olan sosyal tesislerde çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı Belediyesi'ne ait Kale Sosyal Tesisleri'nde akşam üstü henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.


Tesis bahçesindeki ağaçların arasında olan kuru otların tutuşması sonucu yangının çıktığı tahmin edilirken, alevler nedeniyle tesis bahçesinde bulunan bazı ağaçların ve bahçedeki kamelyanın da zarar gördüğü belirlendi.

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