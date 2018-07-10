Kur’an-ı Kerim öğrenen yaşları 12 ile 70 arasında değişen bayan kursiyerler, Şahinbey Belediyesi tarafından Şehit Polis Taner Cinpolat Sosyal Tesisinde açılan Kur’an-ı Kerim kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kur’an-ı Kerim öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren bayan kursiyerler, her yaştan insanın azmettiği zaman Kur’an-ı Kerim’i öğrenilebileceğini ve öğrenmenin yaşının olmadığını söylediler.

17 bin 775 kişi kuran-ı kerim öğrendi

Şahinbey Belediyesi’nin 65 sosyal tesisinde 9.968 kursiyer Kur’an-ı Kerim kurslarında eğitim alırken, 2009 yılından buyana 17.775 kişi Kuran-ı Kerim kurslarından mezun oldu. Şahinbey Belediyesi aynı zamanda bu güne kadar 68.500 adet Kuran-ı Kerim dağıtarak her eve Kuran-ı Kerim’in girmesini sağladı

Kuran-ı Kerim huzur veriyor

Şehit Polis Taner Cinpolat Sosyal Tesisine gelen kursiyerler “Öncelikle mahallemize böyle bir tesis kazandırdığı için Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız, gelinlerimiz, kızlarımız sosyal tesise gelerek çeşitli kurslardan faydalanıp zamanlarını öğrenerek geçiriyorlar. Tesisin eğitiminden son derece memnunuz hocalarımız bizlerle çok yakından ilgileniyorlar” diye konuştular.

Kuran-ı Kerim öğrenmeye gelen minik öğrenciler “Okullar kapandığında sosyal tesise gelerek, Kuran-ı Kerim öğreniyoruz. Buradaki ilgi ve alakadan oldukça memnunuz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” dediler.