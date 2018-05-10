Spagettiden köprüler renkli görüntülere sahne oldu

Yıl Bilim, Kültür ve Sanat Festivali” kapsamında düzenlenen etkinlikler arasında yapılan,Türkiye’nin dört bir yanından üniversite öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen "IV. Ulusal Spagetti Köprü Yarışması 2018”, spagettiden yapılan köprülerin kıyasıya yarışıyla tamamlandı.

Spagettiler yemek dışında farklı bir şekil aldı

Hemen her kesimin, özellikle de öğrencilerin yıllardır severek tükettiği bir makarna çeşidi olan “Spagetti”,Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) farklı bir şekle büründü. HKÜ KIT (Kalyoncu Institute of Technology) Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen spagetti köprü yarışması ile spagettiler değişik ve farklı mimari tasarımlarla, köprü şeklini aldı.

Özel mimari tasarıma sahip spagetti köprüler kıyasıya yarıştı

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleştirilen yarışmada spagetti makarnadan yapılmış birçok köprü yer aldı. Farklı üniversite ve bölüm öğrencilerinin yaptığı köprüler fuaye alanında sergilendi. Yarışmada katılımcılar, takım olarak tasarımını ve üretimini kendi yaptıkları maket köprüler ile yarışmaya katıldılar. Yarışma, katılımcıların teoride öğrendikleri bilgileri sistematik ve pratik olarak uygulama becerisini gözleme imkanı sundu. “HKÜ KIT Öğrenci Topluluğu”nun misyonu olan “Eğlen ve Öğren” ilkesi ışığında gerçekleştirilen organizasyon, katılımcıların memnun kalması ve öğrencilik hayatlarında güzel bir anı olarak yer alması için tertip edildiği belirtildi.

“Dördüncü kez düzenlenen spagetti köprü yarışmasında ilginç eserler ortaya çıktı. Spagettilerin silikonla yapıştırılarak yapıldığı köprüler, gerçek köprüleri aratmadı. Birbirinden iddialı birçok köprü birbiriyle kıyasıya yarıştı. İlk olarak tasarımları fuaye alanında jüri karşısına çıkan köprüler tasarımdan puan aldı. Daha sonra her köprü teker teker belirli ağırlıklarla güç ve dayanıklılık testine çıktı. En çok ağırlığı taşıyarak dayanan köprüler sıralamaya girdi.

Yarışma ile ilgili açıklama yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “KİT kulübü böyle giderse Türkiye’nin en aktif kulüplerinden birisi olacak. Bununla birlikte süreklilik çok önemli. Biz bu yıl spagetti köprü yarışmasının dördüncüsünü yapıyoruz. İlk çıktığında biz de şaşırmıştık. Spagettiden köprü mü olur dedik. Ama içerisinde gerçekten tasarım ve mühendislik var. Köprülerden muhteşem tasarımlar çıkmış. Bu işler cesaret, emek ve fedakarlık gerektiriyor. Sadece derslere girerek mühendis ve mimar olamazsınız. Ders dışında da gösterdiğiniz başarılar aslında sizin hayattaki başarılarınız. Biz de bu konuda hep arkanızdayız” dedi.

Birincilik ödülü “GİZA” grubunun oldu

Yapılan Açılış Konuşmaları sonrası protokol ve jüri üyeleri estetik ve özgünlük açısından değerlendirmelerini gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından “Taşıma Kapasitesi Testi” kısmına geçildi. Köprülerin orta kısmına yerleştirilen aparatlar ile yüklemeler gerçekleştirildi. Yarışmanın bu kısmı büyük heyecana sahne oldu. Son ana kadar heyecanın sürdüğü yarışmada: Antalya Bilim Üniversitesinden “GİZA” grubunun köprüsü mutlu sona ve şampiyonluğa ulaştı.

Farklı iller ve üniversitelerden katılımcıların bulunduğu yarışmada: proje sunumu, estetik ve özgünlük, yapısal verimlilik ana kriterler olarak esas alındı. Yarışmada her bir takım iki ile dört kişiden oluştu.

Yarışmada Antalya Bilim Üniversitesinden “GİZA” grubu birinci, Çukurova Üniversitesinden “ThisLast” grubu ikinci, ve Gaziantep Üniversitesinden “Golden 3M” grubu üçüncü sırada tamamladı. 3. Ulusal Spagetti Köprü Yarışmasında Hasan Kalyoncu Üniversitesinden “3GEN” grubu ise Mansiyon özel ödülüne layık görüldü.