Spor alanlarında sahne sırası öğretmenlerin

Basketbol, tenis ve satranç branşlarında düzenlenecek spor organizasyonlarına il genelinde görevli tüm öğretmenler katılabilecek.

Şehitkamil'de spor coşkusu kasım ayında öğretmenlerin katılacağı spor organizasyonlarıyla sürecek. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenecek organizasyonlar 13-14 Kasım 2018 tarihlerinde 3x3 Basketbol Turnuvası ile start alacak. 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde akıllı hamlelerle devam edecek olan organizasyonlar, kortlarda 20-22 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek Tenis Turnuvası ile son bulacak. Basketbol, satranç ve tenis federasyon il temsilciliklerinin de katkı sunacağı organizasyonların ödül törenleri 24 Kasım günü yapılacak resmi törenle dereceye girecek öğretmenlere takdim edilecek.

Öğretmenlerimizi misafir edecek olmaktan mutluluk duyuyoruz

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenleyecekleri spor organizasyonlarında öğretmenleri misafir edecek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kasım ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerle ilgili ise, "Resmi bayramlar ve önemli haftalar nedeniyle yıl boyunca düzenlediğimiz geleneksel spor organizasyonlarında sporcu öğrencilerimizin farklı branşlarda mücadelelerini keyifle takip ediyoruz. Bu organizasyonların hazırlık ve icra sürecinde değerli öğretmenlerimizin çok büyük katkısı ve ilgisi oluyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde düzenleyeceğimiz spor organizasyonlarında sahne sırası öğretmenlerimizin olacak. Spor alanlarında yıl boyunca öğrencilerinin sağlıklı ve mutlu gelişimleri için büyük çaba sarf eden öğretmenlerimiz basketbol, tenis ve satranç turnuvalarında ter dökecekler. Organizasyonlara her zaman olduğu gibi büyük destekler veren federasyonlarımızın il temsilcilerine ve paydaş kurumlarımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Parke üzerinde, kortlarda ve akıllı hamleler esnasında ustaların keyifli mücadelelerini hep birlikte izleyeceğiz. Ben şimdiden organizasyonlara katılacak olan tüm öğretmenlerimize başarılar ve kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.