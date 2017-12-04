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04 Aralık 2017 17:41

Spor engel tanımadılar

Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte Engeliler Günü nedeniyle engeliler arasında oturarak voleybol müsabakası düzenledi.

Spor engel tanımadılar

04 Aralık 2017 17:41


Organizasyonunu Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının katıldığı organizasyon da iki takımın centilmence ortaya koyduğu mücadele spor severler tarafından takdirle karşılandı. Oturarak yapılan voleybol müsabakasında engeli sporcular ortaya koydukları azimle, aşamayacakları hiçbir engelin olmadığını ifade etmeye çalıştılar. Müsabaka sonrasında her iki takımada kupa ve çeşitli hediyeler verildi.


"Sporla hayata tutunmalıyız"


Organizasyona katılan sporcular, insanın istediği takdirde hiçbir engele takılı kalmayacağını belirterek, “Oldukça güzel bir organizasyondu. Şahinbey Belediyesi’ne ve Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Hayat bizler için biraz daha zor ancak, bu zorlukları kabul edip içimize kapanmak yerine zorlukların üstesinden gelmeliyiz. Bu anlamda sporun çok büyük bir araç olduğunu düşünüyoruz. Bu tür etkinliklerin artırılması ile engeli kardeşlerimizin sosyal hayata adaptasyonu daha da kolay olacaktır” diye konuştu.




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