Sportif faaliyetleriyle öğrencilerin sosyal yaşamına büyük katkı sunan Şehitkamil Belediyesi, centilmen sporcuları adeta çekirdekten yetiştiriyor.

Oyun, spor ve müziği birleştirerek minik yaş gruplarındaki öğrencileri sportif faaliyetlerle buluşturan “Önce Öğren Sonra Eğlen”projesi, sportmen bireylerin yetişmesine büyük katkı sağlıyor. Çalışmalar sırasında egzersizler ve oyunların yanı sıra katılımcı öğrencilere iyi arkadaşlıklar kurmaları, saygılı, görgülü ve kibar olmaları konularında eğitimler veren Şehitkamil Belediyesinde görevli spor eğitimleri, proje kapsamında etkinlikleri başarıyla tamamlayan sporcuları, spor okullarına ve kulüp takımlarına yönlendiriyor.

Spor etiğini öğretiyoruz

Türk sporunun gelişmesi adına branşı ne olursa olsun tüm sportif müsabakalarda taraftarların spor etiğinin gerekliliği olan görev ve sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, okullarda, alışveriş ve spor merkezlerinde yürütülen “Önce Öğren Sonra Eğlen” projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, sporun etik kurallarını bilen, centilmence yarışan sportmen bireyler yetiştirmeyi arzuladıklarının altını çizdi. Fadıloğlu, “Önce Öğren Sonra Eğlen projemiz başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tüm sportif faaliyetlerde müsabakalarda ya da yarışlarda oyunun kurallarına uyabilen, rakibi bir düşman olarak değil, oyunun bir parçası olarak görebilen, galibiyet ya da zaferi hiç bir zaman kötüye kullanmayan, kazanan karşı taraf da olsa takdir ve tebrik edebilen, müsabakanın, yarışların hakemlerine ve onların verdiği kararlara saygı duyabilen, bu kararlarda asla kötü niyet aramayan, takım ya da grup arkadaşlarını daha iyi bir oyun için cesaretlendirebilen ve en önemlisi de kazanıp, kaybetmekten çok daha önemlisi katıldığı faaliyetlerde spor kültürü edinen sporcular yetiştirmeyi arzuluyoruz. Türk sporunun gelişmesi adına branşı ne olursa olsun tüm sportif müsabakalarda tüm taraftarların spor etiğinin gerekliliği olan görev ve sorumlulukları eksiksiz olarak yerine getirmesi çok önemli. Henüz sporla yeni tanışan minik şampiyonalara bu akışkanlığı, bu kültürü kazandırarak centilmen bir nesil yetiştireceğiz” dedi.

Oyunlar ve yarışmalar çok keyifli geçiyor

Proje kapsamında çalışmalar içerisinde yer verdikleri oyunların ve yarışmaların oldukça keyifli geçtiğini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Proje Eğitmenlerinden Canan Sever, “Önce Öğren Sonra Eğlen projemizde bir buçuk saatlik çalışma dilimine birçok şey sığdırıyoruz. Geleneksel oyunlar ve yarışmalar oldukça keyifli geçiyor. Eğitimlerin teorik kısmında ise katılımcı öğrencilerimize birbirinden faydalı bilgiler anlatıyoruz. 5-10 yaş aralığındaki tüm minik öğrencilerimizi hafta sonlarında gerçekleştirdiğimiz çalışmalara bekliyoruz” ifadelerini kullandı.