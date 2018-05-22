Spor merkezinde yeni bir başlangıç

Spor alanında yürüttüğü çalışmalarla binlerce vatandaşa sürdürülebilir spor alışkanlıkları kazandıran Şehitkamil Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında faaliyetlerini sürdüren bayan spor merkezilerinde fiziksel ve metabolik hastalıklarla mücadele etmeye devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi Batıkent Bayan Spor Merkezinde pilates ve fitness çalışmalarına katılan mali müşavir Canan Kaya, yaptığı düzenli egzersizlerin karşılığını sağlığına kavuşarak aldı. Donuk omuz sendromu, Fibromiyalji (yumuşak doku romatizması) ve boyun fıtığı şikayetleriyle spor merkezine başvuran Canan Kaya alanında uzman eğitmenlerle yaptığı bire bir çalışmalar sonrasında sağlığına kavuştu.

Antrenörlerime çok teşekkür ediyorum

Şehitkamil Belediyesi Batıkent Bayan Spor Merkezi üyelerinden Canan Kaya, yaşadığı hastalıklarla mücadelesinde sporun en büyük yardımcısı olduğunu ifade etti. Spor merkezinde katıldığı düzenli çalışmalarla şifa bulduğunu belirten Kaya, “Spor merkezine başvurduğumda yaşadığım fiziksel rahatsızlıkların sosyal yaşamıma olan olumsuz etkilerini derinden hissediyordum. Katıldığım pilates ve fitness çalışmalarında tesiste görevli hocalarımızın büyük ilgisiyle donuk omuz sendromu, Fibromiyalji (yumuşak doku romatizması) ve boyun fıtığından kaynaklanan şikayetlerimi büyük ölçüde geride bıraktım. Çok büyük oranda ağrılarım azaldı. Yaşam kalitemin artığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Düzenli egzersizlerin ardından daha önce rahatsızlığımdan dolayı yapmadığım birçok hareketi yapabiliyorum. Çalışmaların ardından vücudumdaki kas ve su oranı arttı. Sportif faaliyetlerin ardından çok daha mutlu bir hayata başladım. Spor merkezlerinin tüm vatandaşların hizmete açılmasında ve faaliyetlerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen herkese, özelikle hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kilo alıp vermekten çok daha fazlası spor merkezlerimizde

Şehitkamil Belediyesi Batıkent Bayan Spor Merkezi eğitmenlerinden Gamze Polat, Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki tüm spor tesislerinde düzenli kilo kontrollerinin yanı sıra bir çok rahatsızlıkla mücadele ederek, katılımcı üyelerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçladıklarını belirtti. Polat, “Günümüzün en büyük sağlık problemleri arasında in aktivite nedeniyle ilk sıralarda yerini alan obezite, kas ve su kaybından kaynaklanan rahatsızlıkların vücutta olan hasarlar ve üyelerimizin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyen fiziksel rahatsızlıkların olumsuz etkilerini en aza indirgemek adına Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerinde hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Tüm amacımız üyelerimizin daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri. Canan Kaya, hanımefendinin yaşadığı süreç sporun insan vücuduna olan olumlu etkilerinin en güzel örneği. Ben bir kez daha tüm hanımları sağlıklı bir yaşam için spor merkezlerimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.