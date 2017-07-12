Spor okullarında doğru seçim uyarısı

2017 Yaz Futbol Spor Okulu’nda 3 farklı tesiste 500’ü aşkın sporcu öğrenciye eğitim veren Şehitkamil Belediyesi, özelikle yıldız bir futbolcu olma hayali ile futbol branşında eğitim almak isteyen minik yaş gruplarındaki öğrencilerin velilerini branş eğitiminin standartları konusunda bilinçlendiriyor. Altyapıda gerçekleştirdiği başarılı projeler ve örnek gösterilen eğitim modeli ile Gaziantep futboluna büyük katkı sunan Şehitkamil Belediyesi, futbol akademisi spor okullarında katılımcı öğrencilere teknik ve taktik çalışmaların yanı sıra grup eğitimlerinin eşliğinde birbirinden farklı sosyal etkinliklere katılma imkanı da sunuyor. Futbol yaşamlarında akademik başarının da olmazsa olmazlar arasında olduğu konusunda sürekli olarak bilinçlendirilen yeşil sahanın genç yıldızları, eğitim dönemi boyunca tempolu geçen çalışmaların ardından tesislerde adabı muaşeret, manevi değerler eğitimi, uyuşturucu madde kullanımının zararları gibi konularda eğitimler görüyor ve kendileri için oluşturulan kütüphanede kitap ve gazete okuma alışkanlıkları elde ediyor.

"Eğitimleri öğrencilerimize birçok kazanç sağlıyor

365 gün boyunca futbol altyapısında çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Futbol Alt Yapı Koordinatörü Taner Özaykut, 2017 yılı yaz futbol spor okullarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Futbol branşında 2017 yaz spor okullarında büyük bir ilgi ile start verdik. Şuanda Şehitkamil Belediye Başkanlığımız bünyesinde hizmet veren 3 farklı tesiste 8 farklı yaş grubunda 500’ün üzerinde krampon eğitim görüyor. Yaz dönemi faaliyetleri büyük ilgi görüyor. Biz de eğitimdeki kalite standartlarımız gereği sınıf kontenjanlarımızın üzerinde öğrenci kabul edemiyoruz. Ancak bu tip durumlarda velilerimizi ilerleyen dönemler için bilinçlendiriyor, alternatif çözümler üretiyoruz. Bir futbol okulunun öğrenciler üzerindeki önemi ve olumlu kazanlarını saymakla bitiremeyiz. Saygı, ekol, takım çalışması, disiplin, konsantrasyon ve çok daha fazlası. Çocukların gelişim sürecindeki kritik virajları dikkate alarak bu dönemleri ideal oranda değerlendirebilmek, spor eğimi açısından çok önemli. Bunu sağlayabilmek için iyi bir organizasyon yapısı şart. İyi bir yönetim, deneyimli teknik adamlar, uzman tesis personeli, fiziki şartlar, tesise ulaşım şartları, öğrencinin çalışma saatleri ve çalışma dışı saatlerinin planlanması tüm bunlar profesyonelliğe giden yolda altın kurallar. Veli, öğrenci, antrenör üçgeninde bunları başarı ile koordine edebilirsek başarı kendiliğinden geliyor. Ben, destek ve katkılarından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun tüm bu şartların eksiksiz olarak sağlanmasında büyük ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

"Yeşil sahalarda olmayı çok seviyoruz"

Şehitkamil Belediyesi Futbol Spor Okullarında eğitim gören minik öğrenciler, futbol oynamayı çok sevdiklerini ve ilerde yıldız bir futbolcu olmak için çok çalışacaklarını söyledi. Yeşil sahadaki mutlulukları gözlerinden okunan minik kramponlar, sıcak havaya adeta meydan okuyarak eğitmenlerinin kendileri için planladığı çalışma parkurlarını başarıyla tamamladı. Tesislerden büyük bir keyifle ayrılan minikler, bir sonraki antrenmanı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.