Spor okullarında yeni dönem başlıyor

Şehitkamil Belediyesinde binlerce öğrencinin eğitim gördüğü 2017 Yılı Yaz Spor Okulları sürecinin ardından, 7 farklı branşta gerçekleştirilecek olan kış dönemi spor okulu eğitimleri için kayıt kabul süreci 11 Eylül 2017 tarihinde start alacak. 30 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek. Basketbol, badminton, doğa sporları, futbol, temel cimnastik, satranç ve yüzme branşlarındaki eğitim programları kısa bir süre sonra ilk ders zilinin çalacağı 2017-2018 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek olan akademik çalışmalar düşünülerek titizlikle planladı.

Enerjilerini doğru şekilde yönlendirmemiz önemli

Kış aylarında mevsim şartları ve yoğun eğitim - öğretim maratonuyla birlikte öğrencilerin fiziksel hareket kapasitelerinin azaldığını ve bu nedenle enerjilerinin doğru şekilde yönetilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kış spor okulu faaliyetleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Yürüttüğümüz sportif projeler ve spor okullarımızla tüm öğrencilerimiz için nitelikli şartlarda spor yapabilecekleri alanlar oluşturuyor ve enerjilerini doğru yerlere yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlıyoruz. Böylelikle spor yoluyla zihnen ve bedenen sağlıklı bireyler haline gelmelerine katkı sağlıyoruz. Spor okullarında gerçekleştirilen eğitimler, yalnızca belirli bir spor branşını hedef alan teknik eğitimlerle değil, öğrencilerimizin fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini kapsayacak şekilde uzman eğitmenlerimiz tarafından büyük bir titizlikle planlanıyor. Eğitim faaliyetleri içerisinde takım çalışmasının gereğini ve önemini aşılıyor, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışmanın anlamını, gereğini ve gücünü öğretiyoruz. Tüm bu önemli sportif faaliyetlerin neticesinde Şehitkamil Belediye Spor Kulübüne, Gaziantep ve Türk sporuna yeni ve başarılı sporcular kazandırıyoruz. Spor okullarımızda yetişen sporcularımızın ilerleyen yıllarda Olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmelerini, Ay-Yıldızlı formayı giymelerini gönülden arzu ediyoruz. Yetiştirdiğimiz her sporcu bizler için, toplumumuz için önemli bir kazanç. Soğuk kış aylarında azalan fiziksel hareket kapasitesini spor yoluyla artırmamız sağlığımız adına çok önemli. Kısa bir süre sonra start alacak olan yeni eğitim - öğretim yılında şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar ve zihin açıklığı diliyor, yaz boyunca kazandıkları spor yapma alışkanlığını yıl geneline yaymalarını ve bir yaşam biçimi haline getirmelerini arzu ediyorum” dedi.

Spor yaparak sosyalleşiyorlar

Şehitkamil Belediyesi Spor Okulları eğitmenlerinden Canan Sever, branşı ne olursa olsun öğrencilerin spor alanlarında sosyalleştiğini, özgüvenlerinin arttığını ifade etti. Sever, “Okul öncesi döneminden itibaren her çocuğun en az bir spor branşıyla ilgilenmesini tavsiye ediyoruz. Sportif etkinlikler öğrencilerimizin sağlığını koruması ve zinde bir yaşam sürmelerinin yanı sıra sosyalleşmelerine, yeni arkadaşlık bağları kurmalarına büyük katkı sağlıyor. Spor okullarımızda gerçekleştirdiğimiz eğlenceli etkinlikler tüm öğrencilerimiz için moral kaynağı oluyor. Tüm bu özel nedenlerden dolayı değerli velilerimize çocuklarını kış döneminde spora yönlendirmelerini öneriyoruz” diye kullandı.