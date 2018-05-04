Spor Toto 1. Lig: Gaziantepspor: 4 - Giresunspor: 5

Lig’in 34. haftasında Gaziantepspor ile Giresunspor karşılaştı. Mücadeleyi Giresunspor 5-4 kazandı.
Maçtan dakikalar
10. dakikada sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Muhammed Reis’in ceza sahasına yaptığı ortada Kofi Atta’nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
35. dakikada sağ taraftan gelişen Gaziantepspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Erdal Ahmet skora dengeyi getirdi. 1-1
37. dakika sol taraftan gelişen Gaziantepsor’un kontra atağında topla buluşan Mustafa Emirhan ceza sahasına sokularak topu ağlara gönderdi. 2-1
39 dakika sol köşeden Harun’un yaptığı ortaya dokunan Mehmet Sait meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-1
49. dakikada Giresunspor Sinan Özkan’ın penaltı golüyle farkı bire indirdi. 3-2
52. dakikada orta alandan gelişen Giresunspor atağında topla buluşan Muhammed Reis’in ceza sahası dışından sert vuruşunda top üst direkten auta çıktı.
64. dakikada Giresunspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Çağlar Birinci düzgün vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-3
74. dakikada Giresunspor’un kazandığı penaltıda topun başına geçen Fatih Atik topu filelerle buluşturup takımını öne geçirdi. 3-4
89. dakikada orta alandan gelişen Giresunspor atağında Korkishko’nun ceza sahası dışından vuruşunda ağlara gitti. 3-5
90. dakikada sağ taraftan gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Oktay meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 4-5
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Burak Şeker xx, Ahmet Şimşek xx, Kamil Çetin xx
Gaziantepspor: Musa xxx, Hüseyin xx, Cuma xx, Mustafa Bayram xx, Hasan Genç xx, Harun Enes xx, Mustafa Emirhan xxx, Oktay Aydın xxx, Mehmet Sait xxx, Yusuf xx (Yakup dk. 71 x), Erdal xxx (Serhan Yılmaz dk. 70 x)
Yedekler: Furkan Fırat, İbrahim Halil, Zeki, İbrahim Halil Keser, Ahmet, Gökhan Çamur
Teknik Direktör: Faik Demir
Giresunspor: Anıl xx, Muhammed Reis xx, Murat xx (Sergen dk. 90 ?), Sinan xx, Amoako Atta xxx, Ferreıra xx, Onur xx (Carioca 46. dk x), Çağlar Birinci xx, Fatih xx (Korkishko dk. 81 xx), Mert xx, Bilal Dizdar xx
Yedekler: Ali Aydın, Erkan Anapa, Aykut, Silva Lopes
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Erdal Özdemir (dk. 34), Mustafa Özyaşar (dk. 37), Sait Üzümcü (dk. 39), Oktay (dk. 90+1) (Gaziantepspor), Kofi Atta (dk. 10), Sinan Özkan (dk. 49 pen.), Çağlar Birinci (dk. 65), Fatih Atik (dk. 75 pen.), Korkishko (dk. 89) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Enes Nural (Gaziantepspor), Kofi Atta, Çağlar (Giresunspor)