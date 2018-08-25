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25 Ağustos 2018 23:47

Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Adana Demirspor: 1

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Adana Demirspor: 1

25 Ağustos 2018 23:47

Lig’in üçüncü haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Adana Demirspor’da Pote’nin kullandığı penaltıda Gazişehir kalecisi Günay Güvenç gole izin vermedi.


18. dakikada sağ kenardan yapılan orta savunmadan sekti. Seken topu takip eden Pote, Adana Demirspor’u öne geçirdi. 0-1


44. dakikada Gazişehir’de Kubilay Aktaş yaklaşık 25 metreden sert bir şut çıkardı ancak top üst direkten döndü.


76. dakikada Gazişehir’de Mehmet Erdem Uğurlu’nun yaptığı etkili orta kaleci Çağlar’da kaldı.


85. dakikada Gazişehir’de Chabbi’nin kale önündeki boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşu dışarı gitti.



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Mehmet Salih Mazlum xx


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvanç xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılınç xx, Rıdvan Şimşek xx, Okan Derici xx (Igor dk. 77 x), Kubilay Aktaş xx, Gökhan Alsan xx (Prince Segbefia dk. 77 x), Femi Balogun xx (Seifedin Chabbi dk. 61 x), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Rydell Poepon xx, Yonathan del Valle xx


Yedekler: Nihat Şahin, Ali Aytemur, Samican Keskin, Muhammed Enes Durmuş


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Talha Sanuç xx, Galip Güzel xx, Traore xx, Murat Akın xx (Emre Nefiz dk. 63 x), Pote xxx, Herve Kage xx (Berk Yıldız dk. 78 x), Mitrovic xx, Hakan Bilgiç xx, Batuhan İşçiler xx, Jakub Kosecki xx (Erdal Öztürk dk. 90 ?)


Yedekler: Sabri Fener, Adil Demirbağ, Orhan Taşdelen, Murat Duruer


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Gol: Pote (dk. 18) (Adana Demirspor)


Sarı kartlar: Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Femi Balogun, Ahmet Kesim, Kabilay Aktaş (Gazişehir), Murat Akın, Galip Güzel, Talha Sanuç, Çağlar Şahin Akbaba, Emre Nefiz (Adana Demirspor)




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