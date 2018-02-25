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25 Şubat 2018 17:43

Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Denizlispor: 2

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 0 - Denizlispor: 2

25 Şubat 2018 17:43

Lig 24. haftada Gazişehir Gaziantep, sahasında karşılaştığı Denizlispor’a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


50. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Tugay’ın şutu az farkla auta çıktı.


59. dakikada sağ kanatta serbest vuruş kazanan Gazişehir Gaziantep’te topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Sinan kafayla vurdu. Top kaleci Asil’de kaldı.


76. dakikada sol kanattan kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


82. dakikada sağ kanattan yapılan ortada defanstan seken top Mehmet Akyüzün önünde kaldı. Mehmet’in düzgün vuruşla top ağlara gitti. 0-2



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Abdulkadir Bittigen xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Selahettin Altay xx


Gazişehir Gaziantep: Stockhowiak xx, Ahmet xx, Tugay xx, Sinan xx, Jefferson xx, Gökhan xx, Himmet xx (Webo dk. 78 ?), Özgür Özkaya xx, Uğur xx (Serdar dk. 46 ?), Özgür Can xx, Del Valle xx


Yedekler: Necati, İsmail, Murat, Yasin, , Mustafa Sami, Prince, Okan


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Denizlispor: Asil xx, Ziya xx (Barış dk. 40 xx), Kappel xx, Burak xx, Taşkın xx (Lazic dk. 81 ?), Hasan xx, Cenk xx, Alperen xxx, İsmail xxx, Kerem xx, Eze xx (Mehmet Akyüz dk. 46 xxx)


Yedekler: Zeki, Taha Can , Veli, Cihan, Hüseyin, Alperen, Berkan,


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Mehmet Akyüz (dk. 76 ve 82) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Tugay (dk. 52) (Gazişehir Gaziantep)


Sarı kartlar: Uğur, Özgür Can, prince, Ahmet (Gazişehir Gaziantep), Eze, Barış, Hasan (Denizlispor)




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