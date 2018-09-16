İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar


11. dakikada sol kanattan Kerim Avcı'nın ceza sahasına ortasında Poepon'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


55. dakikada rakip saha önünde topla buluşan Popeon, rakiplerini geçerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.


90. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep Gazişehir atağında ceza sahasında topla buluşan Kubilay düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Emre Malok, Oğuz Kaan Çalışır, Mehmet Ali Akkor


Gazişehir Gaziantep: Günay, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon, Kerim, Kubilay, Muhammed Enes (Oğulcan dk. 59), Gökhan (Segbefia dk. 59), Mehmet Erdem (Del Valle dk. 64), Rıdvan Şimşek


Yedekler: Nihat, Okan Derici, Emmanuel Balogun, Chabbi


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Altınordu: Erce, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Kemal dk. 80 ?), Sefa (Kerim Alıcı dk. 62), Berkay (Anıl dk. 46), Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu


Yedekler: Erhan, Yusuf, Recep Yemişçi


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Gol: Kubilay (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep )


Sarı kartlar: Yalçın, Ahmet Kesim (Gaziantep Gazişehir), Hasan (Altınordu)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.