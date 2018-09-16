Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - Altınordu: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 5. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar
11. dakikada sol kanattan Kerim Avcı'nın ceza sahasına ortasında Poepon'un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
55. dakikada rakip saha önünde topla buluşan Popeon, rakiplerini geçerek şutunu çekti, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90. dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep Gazişehir atağında ceza sahasında topla buluşan Kubilay düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Emre Malok, Oğuz Kaan Çalışır, Mehmet Ali Akkor
Gazişehir Gaziantep: Günay, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Igor, Poepon, Kerim, Kubilay, Muhammed Enes (Oğulcan dk. 59), Gökhan (Segbefia dk. 59), Mehmet Erdem (Del Valle dk. 64), Rıdvan Şimşek
Yedekler: Nihat, Okan Derici, Emmanuel Balogun, Chabbi
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Altınordu: Erce, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Kemal dk. 80 ?), Sefa (Kerim Alıcı dk. 62), Berkay (Anıl dk. 46), Serdar Deliktaş, Ali Yaşar, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu
Yedekler: Erhan, Yusuf, Recep Yemişçi
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Kubilay (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep )
Sarı kartlar: Yalçın, Ahmet Kesim (Gaziantep Gazişehir), Hasan (Altınordu)