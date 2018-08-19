Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - İstanbulspor: 1

Lig’in ikinci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında ağırladığı İstanbulspor’la 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Gazişehir’de Gökhan Alsan’ın pasına hareketlenen Del Valle sert vurdu ancak kaleci son anda kornere çeldi.

32. dakikada sol kanattan yapılan ortada topu çok şık kontrol eden Del Valle düzgün bir vuruşla Gazişehir’i öne geçiren golü kaydetti. 1-0

38. dakikada Cajic’in ceza sahasının dışından çektiği sert şut az farkla auta çıktı.

73. dakikada İbrahim Yılmaz’ın şutunu savunma son anda çizgiden çıkardı.

74. dakikada Cajic’in kafa vuruşunu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.

83. dakikada Eslem’in sağ köşeden yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan İbrahim Yılmaz skoru eşitledi. 1-1

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serdar Diyadin xx, Önder Yılmaz xx

Gazişehir Gaziantep: Fatih Gülmez xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılınç xx, Rıdvan Şimşek xx, Okan Derici xx (Samican Keskin dk. 86 ?), Kubilay Aktaş xx, Gökhan Alsan xx, Femi Balogun xx (Igor dk. 76 x), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Rydell Poepon xx, Yonathan del Valle xxx (Muhammed Durmuş dk. 76 x)

Yedekler: Nihat Şahin, Ali Aytemur, Prince Segbefia, Seifedin Chabbi

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Wellington xx, Duhan Aksu xx, Muhammed Ali Kurt xx, Eslem Öztürk xx, Muammer Sarıkaya xx (Slavko Perovic dk. 78 x), Ali Dere xx (Onur Ergün dk. 46 x), Aldin Cajic xx, Muhammed Demirci xx (Muhsin Yıldırım dk. 63 x), Barış Örücü xx, İbrahim Yılmaz xxx

Yedekler: Umut Kaya, Patrick Etoga Atchom, Halil Yılmaz, Clesio

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Yonathan Del Valle (dk. 32) (Gazişehir Gaziantep), İbrahim Yılmaz (dk. 83) (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep), Muhammed Demirci, Wellington, Duhan Aksu (İstanbulspor)