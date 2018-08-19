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19 Ağustos 2018 23:51

Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - İstanbulspor: 1

Spor Toto 1.

Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 1 - İstanbulspor: 1

19 Ağustos 2018 23:51

Lig’in ikinci haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında ağırladığı İstanbulspor’la 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


8. dakikada Gazişehir’de Gökhan Alsan’ın pasına hareketlenen Del Valle sert vurdu ancak kaleci son anda kornere çeldi.


32. dakikada sol kanattan yapılan ortada topu çok şık kontrol eden Del Valle düzgün bir vuruşla Gazişehir’i öne geçiren golü kaydetti. 1-0


38. dakikada Cajic’in ceza sahasının dışından çektiği sert şut az farkla auta çıktı.


73. dakikada İbrahim Yılmaz’ın şutunu savunma son anda çizgiden çıkardı.


74. dakikada Cajic’in kafa vuruşunu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.


83. dakikada Eslem’in sağ köşeden yaptığı ortaya iyi bir kafa vuruşu yapan İbrahim Yılmaz skoru eşitledi. 1-1



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Serdar Diyadin xx, Önder Yılmaz xx


Gazişehir Gaziantep: Fatih Gülmez xx, Ahmet Kesim xx, Yalçın Kılınç xx, Rıdvan Şimşek xx, Okan Derici xx (Samican Keskin dk. 86 ?), Kubilay Aktaş xx, Gökhan Alsan xx, Femi Balogun xx (Igor dk. 76 x), Mehmet Erdem Uğurlu xx, Rydell Poepon xx, Yonathan del Valle xxx (Muhammed Durmuş dk. 76 x)


Yedekler: Nihat Şahin, Ali Aytemur, Prince Segbefia, Seifedin Chabbi


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Wellington xx, Duhan Aksu xx, Muhammed Ali Kurt xx, Eslem Öztürk xx, Muammer Sarıkaya xx (Slavko Perovic dk. 78 x), Ali Dere xx (Onur Ergün dk. 46 x), Aldin Cajic xx, Muhammed Demirci xx (Muhsin Yıldırım dk. 63 x), Barış Örücü xx, İbrahim Yılmaz xxx


Yedekler: Umut Kaya, Patrick Etoga Atchom, Halil Yılmaz, Clesio


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Yonathan Del Valle (dk. 32) (Gazişehir Gaziantep), İbrahim Yılmaz (dk. 83) (İstanbulspor)


Sarı Kartlar: Yalçın Kılınç, Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu (Gazişehir Gaziantep), Muhammed Demirci, Wellington, Duhan Aksu (İstanbulspor)




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