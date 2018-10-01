Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Osmanlıspor: 3

Spor Toto 1.
Lig'in 7. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 3-2'lik Osmanlıspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Magaye'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caner düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
19. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Oğulcan Çağlayan skoru eşitliyor. 1-1
27. dakikada Burhan Eşer ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla Osmanlıspor'u tekrar öne geçirdi. 1-2
50. dakikada Gazişehir'de sağ kanada atılan uzun pasa iyi koşu yapan Oğulcan, kalecinin öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtıyor ve skoru eşitledi. 2-2
90. dakikada Osmanlıspor'da sağ taraftan yapılan ortaya iyi dokunan Beykan Şimşek takımını tekrar öne geçirdi. 2-3
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Igor (Sheıfedin Chabbi dk. 75), Gökhan Alsan (Jefferson dk. 70), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Del Valle (Muhammed Enes Durmuş dk. 84 ?)
Yedekler: Nihat Şahin, Segbefia, Femi Balogun, Mahmut Bilir
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Tugay Kacar, Burhan Eşer (Beykan Şimşek dk. 79), Hasan Kılıç (Furkan Özçal dk. 74), Tortol Lumanza Lembı (Sinan Kurt dk. 56), Anıl Karaer, Magaye Gueye
Yedekler: Karcemarskas, Ali Eren İyican, Ousmane Ndiaye, Mertan Caner Öztürk
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 19 ve 50) (Gazişehir Gaziantep), Caner Arıcı (dk. 16) , Burhan Eşer (dk. 27), Beykan Şimşek (dk. 90) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Del Valle, Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep), Tortol Lumanza, Caner Arıcı, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Bayır, Anıl Karaer (Osmanlıspor)