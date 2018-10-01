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Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Osmanlıspor: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 7. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Osmanlıspor'u konuk etti. Zorlu mücadele 3-2'lik Osmanlıspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Magaye'nin pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caner düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


19. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya iyi yükselen Oğulcan Çağlayan skoru eşitliyor. 1-1


27. dakikada Burhan Eşer ceza sahası dışından yaptığı müthiş vuruşla Osmanlıspor'u tekrar öne geçirdi. 1-2


50. dakikada Gazişehir'de sağ kanada atılan uzun pasa iyi koşu yapan Oğulcan, kalecinin öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtıyor ve skoru eşitledi. 2-2


90. dakikada Osmanlıspor'da sağ taraftan yapılan ortaya iyi dokunan Beykan Şimşek takımını tekrar öne geçirdi. 2-3



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Ramazan Keleş, Gökhan Memişoğlu, Uygar Bebek


Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Kerim Avcı, Kubilay Aktaş, Oğulcan Çağlayan, Igor (Sheıfedin Chabbi dk. 75), Gökhan Alsan (Jefferson dk. 70), Mehmet Erdem Uğurlu, Rıdvan Şimşek, Yonathan Del Valle (Muhammed Enes Durmuş dk. 84 ?)


Yedekler: Nihat Şahin, Segbefia, Femi Balogun, Mahmut Bilir


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Caner Arıcı, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu, Tugay Kacar, Burhan Eşer (Beykan Şimşek dk. 79), Hasan Kılıç (Furkan Özçal dk. 74), Tortol Lumanza Lembı (Sinan Kurt dk. 56), Anıl Karaer, Magaye Gueye


Yedekler: Karcemarskas, Ali Eren İyican, Ousmane Ndiaye, Mertan Caner Öztürk


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Goller: Oğulcan Çağlayan (dk. 19 ve 50) (Gazişehir Gaziantep), Caner Arıcı (dk. 16) , Burhan Eşer (dk. 27), Beykan Şimşek (dk. 90) (Osmanlıspor)


Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Del Valle, Rıdvan Şimşek (Gazişehir Gaziantep), Tortol Lumanza, Caner Arıcı, Ahmet Eyüp Türkaslan, Muhammed Bayır, Anıl Karaer (Osmanlıspor)

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