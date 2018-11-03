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Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 3 - Altay: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep sahasında Altay'ı konuk etti. Mücadeleden Gazişehir Gaziantep 3-0 galip ayrıldı.


Geçtiğimiz hafta deplasmanda Afjet Afyonspor'u 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden Gazişehir Gaziantep sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Altay'ı da 3-0 mağlup ederek puanını 21 yaptı. Altay ise bu mağlubiyetin ardından 12 puanda kaldı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada Gazişehir'de Oğulcan'ın ceza sahası dışından vuruşunu kaleci Emre kurtardı.


20. dakikada Poupon'un kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.


50. dakikada Altay kalecisinin hatasını affetmeyen Okan Derici'nin aşırtma vuruşla ağları sarstı. 1-0


60. dakikada Oğulcan'ın ortasında Poepon'un röveşatasında farkı ikiye çıktı. 2-0


90. dakikada Seifedin Chabbi kaleciden seken topu ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Gaziantep Kalyon


Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Yıldırım, Emrah Ünal


Gazişehir Gaziantep: Günay, Ahmet, Yalçın, Jefferson (Okan dk. 46), Poepon (Chabbi dk. 70), Segbefia, Oğulcan, Gökhan (Kubilay dk. 76), Mehmet Erdem, Rıdvan, Del Valle


Yedekler: Nihat, Muhammed Enes, Femi Balogun, Mahmut Bilir


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Altay: Emre, Ulaş Zengin, Özgür, Ivanov, Yasin, Ferhat (Tevfik dk. 43), Atakan Rıdvan, Metin (Aganovıc dk. 63) , Pedro (Furkan Deniz dk. 77), Kappel, Paixao


Yedekler: Egemen, Murat Uslu, Serkan, Hüsamettin,


Teknik Direktör: Özden Töraydın


Goller: Okan Derici (dk. 50), Poepon (dk. 60), Chabbi (dk. 90) (Gazişehir Gaziantep)


Sarı Kartlar: Gökhan Alsan, Rıdvan Şimşek, Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep)

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