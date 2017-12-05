Spor ve diyet ile kilo veremeyenlere obezite cerrahisi

Dr. Yusuf Yağmur, obezite cerrahisinde yaşanan gelişmler hakkında bilgi vererek, spor ve diyet ile kilo veremeyenlere önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Yusuf Yağmur, obezitenin çağın en önemli sorunlarının başında geldiğini belirterek, obezitenin hareketsiz yaşam ve sağlıksız gıdalar ile birlikte tehdit boyutunu daha da büyütebileceğini ifade etti. Kilo verme cerrahisinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Yağmur, kilo sorunu bulunanların spor ve diyete rağmen kilo veremediklerini ifade etti.

En zorlu süreç karar aşaması

Böyle durumda ise devreye obezite cerrahisinin girdiğini anlatan Yağmur, böyle durumlarda ise en zorlu sürecin karar aşaması olduğunu ifade etti. Yağmur,

"Obezite ile savaşa başlamanın en zor tarafı, kişinin bu konuda kararlı hale gelmesidir. Çoğu insan, fazla kilolarından dolayı sıkıntı yaşayıp, yaşam kaliteleri düştüğünde kilo vermeye karar verir. Bu kişiler çoğu zaman, diyet ve sporla kilo vermeye çalışsalar da, bazen daha fazlası gerekir. Bu noktada kilo verme cerrahisi devreye girer. Bu yöntemlerin en sık uygulananların biri olan tüp mide ameliyatı ile midenin bir kısmının çıkarılmasıdır. Ameliyat laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılır. Midenin küçülmesi, hastanın daha az miktarda gıda ile doyma hissine ulaşmasını sağlar. Bir diğer yöntem gastrik bypass tekniğinde ise iki amaç vardır. Birincisi mide hacminin küçülmesi, ikincisi ise bağırsakların bir kısmını devreden çıkartarak gıdaların sindiriminin azalmasıdır. Sleeve gastrektomi ameliyatı sırasında midenin büyük bir kısmı geriye dönüşü olmadan laparaskopik yöntemle midenin büyük kenarı dikey olarak kesilip çıkarılır. Geriye bırakılan mide dokusu yaklaşık 150-200 ml civarındadır. Komplikasyon olarak tüm cerrahi girişimler için de geçerli olan kanama, organ yaralanması, emboli ve anesteziye bağlı komplikasyonlar ve midenin kesilen ve dikilen hattından olan kaçaklar görülebilir" dedi.

Hastaya özel program şart

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Prof. Dr. Yusuf Yağmur, "Her hastanın ihtiyacının farklı olduğu ve programın buna göre planlanması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. Cerrahi müdahale sonrasında da hastanın takibinin çok önemlidir. Yapılan araştırmalar, kilo verme cerrahisinden faydalanan yüzde 60-80 oranındaki kişilerin beş yıl boyunca verdikleri kiloları geri almadıklarını ortaya koyar" diye konuştu.