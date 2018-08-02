Spor yaparken doğal yöntemlerden vazgeçmeyin

Gençlerin, düzenli egzersizler yapmak ve bu sayede fit bir vücuda sahip olmak için merak etikleri soruların cevapları ise spor merkezlerinde uzman eğitmenler tarafından yanıtlanıyor.

Sağlıklı bir yaşam sürmek, kilo kontrolü sağlamak ve gün içerisinde psikolojik olarak daha iyi hissetmek için düzenli spor yapan gençler, ilçenin 17 farklı noktasında faaliyetlerini sürdüren Şehitkamil Belediyesi erkek ve bayan spor merkezlerini tercih ediyor. Yaptıkları antrenmanları programlar doğrultusunda sürdürmek, atletik ve estetik bir vücuda sahip olmak isteyen genç sporcuların yaptıkları branşa uygun şekilde beslenme, dinlenme ve antrenman planlamalarıyla ilgili tüm soruları Şehitkamil Belediyesi Spor Merkezlerinde görev yapan uzman eğitmenler tarafından yanıt buluyor.

Spora gönül veren gençlerimizin doğru yönlendirilmeleri önemli

Spor yaparken gençlerin sağlığından olmamaları adına alanında uzman eğitmenler tarafından yönlendirmelerinin önem arz ettiğini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, spor yaparken doğal sınırlardan ve doğal beslenme yöntemlerinden vazgeçilmemesi tavsiyesinde bulundu. Gençlere, spor merkezlerinde misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Fadıloğlu, “Son dönemde gençlerimizin sportif faaliyetlere duydukları büyük ilgiden ve onları spor merkezlerimizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Genç kardeşlerimizin en çok ilgi duydukları branşların başında fitness yer alıyor. Bu branşta gerçekleştirilen çalışmalarda gençlerimizin spor yaparken sağlıklarından olmamaları adına alanında uzman eğitmenler tarafından yönlendirilmeleri önem arz ediyor. Gençlerimiz spor yaparken doğal olmayan yöntemlerden uzak durmalılar. Özellikle son dönemde birçok olumsuz tabloya sebebiyet veren, merdiven altlarında üretilen ilaçlardan, muhteviyatı belli olmayan ek gıda maddelerinden uzak durmalılar. Vücut geliştirme ve fitness branşıyla ilgilenen genç kardeşlerimiz vücutlarının doğal sınırlarını iyi tanımalı ve bu ölçekte çalışmalar gerçekleştirmelidirler. Tam da bu noktada devreye uzmanlar giriyor. Spor merkezlerimizde görevli eğitmenlerimiz, çalışma süresi boyunca gençlerimizin merak ettikleri tüm soruları büyük bir titizlikle yanıtlıyorlar. Antrenör arkadaşlarımız gün boyunca hizmet veren spor merkezlerimizde üyemiz olsun olmasın sağlıklı kalmak, fit bir vücuda sahip olmak isteyen gençlerimize bu konuda yardımcı olmaya devam edecekler. Tüm sporcularımıza sağlıklı, zinde mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum” dedi.

Sporcu arkadaşlarımızın sorularını yanıtlamaya hazırız

Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde görevli Vücut Geliştirme ve Fitness Eğitmeni Hacı Kömürcü, genç sporcuların antrenman ve beslenme süreci ile ilgili merak ettikleri tüm sorulara yanıt vermeye hazır olduklarını ifade etti. Antrenör Kömürcü, “ Gençlerimiz, spor yapmaya başladıkları ilk andan itibaren, yağlarım kasa dönüşecek mi, sporu hangi saate yapmalıyım, kas gelişimi için protein tozu şart mı, yağ yakıcı takviyelere ihtiyacım var mı, spor öncesi, spor sonrası ve esnasında neler tüketmeliyim, sporcuların sıvı gereksinimi ne kadardır gibi soruların cevaplarını arıyor. Bizler Şehitkamil ilçemizin 17 farklı noktasında faaliyetlerini sürdüren spor merkezlerimizde bu soruları yanıtlamaya hazırız” diye konuştu.