Spora severek başla şampiyonlukları yakala

Sportif beceri koordinasyon parkurlarından, mini voleybola, eğlenceli geleneksel çocuk oyunlarından mini basketbol etkinliklerine kadar birbirinden farklı sportif etkinliklerin düzenlediği Okullar Tatile Minikler Şehitkamil’e projesi, 5-10 yaş aralığındaki sporcu öğrencilerin katılımıyla Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde faaliyetlerine başladı. 2017 yaz spor okulu etkinlikleri kapsamında farklı branşlarda binlerce çocuk ve genç yaştaki öğrenciye eğitim verecek olan Şehitkamil Belediyesi, yıl içerisinde özelikle minik yaş gruplarına sporu sevdirmek amacıyla organize ettiği sportif projelerle velilerin takdirini kazanıyor.

Yaz tatili boyunca eğelenerek spor yapacaklar

Okullar Tatile Minikler Şehitkamil’e projesiyle katılımcı öğrencilerin yaz tatili boyunca eğlenerek spor yapacaklarını ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati,

“Hangi alanda olursa olsun bir işi severek yapmak başarıyı beraberinde getiriyor. Spor alanında özelikle minik yaş gruplarındaki öğrencilerimizin eğitimlerden keyif alması, antrenörünü, çalışma alanını sevip benimsemesi çok önemli. Bu nedenle sportif çalışmaları daha keyifli ve eğlenceli kılmak adına 1 yılı aşkın süredir farklı sportif projeler yürütülüyor. Eğitim-öğretim yılı içerisinde spor merkezlerimizde, alışveriş merkezlerinde ve okullarımızda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar şimdi yaş gruplarına özgü içerilerinde 6 farklı seansta haftanın 6 günü Şehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde devam edecek. Okullar Tatile Minikler Şehitkamil’e etkinliğinde salon sporları branşlarında eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra geleneksel çocuk oyunları geçmişten geleceğe taşınacak. Yine sportif beceri koordinasyon parkurlarında sporcularımız eğelenerek yarışacak. Bu çalışmalar sonucunda ne kadar fazla öğrencimizde spor yapma alışkanlığını sürdürülebilir hale getirirse o oranda mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

Yaşasın tatil yaşasın spor

Okullar Tatile Minikler Şehitkamil’e etkinliğine katılan öğrencilerinden Ekin İnanç, çalışmalarda çok eğlendiğini ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdiğini ifade etti. İnanç, çalışma sonrasında yaptığı açıklamada, “Buraya ilk kez geliyorum ama çalışmalar çok eğlenceli. Hocalarımız bizimle çok iyi ilgileniyor. Yaz tatili boyunca burada çalışmalara devam edeceğim. Bu ortamı sağladığı için Belediye Başkanımıza, hocalarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.