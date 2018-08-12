Sporculara hijyen ve öz bakım eğitimi

Katılımcı öğrenciler, eğitim esnasında yaşam boyu sağlığın korunması ve sürdürülmesi adına birbirinden faydalı bilgiler edindiler.

Şehitkamil Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle hijyen ve öz bakım semineri düzenlendi. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınması gereken temizlik önlemlerinin anlatıldığı seminere yeşil-siyahlı sporcular ve öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi. Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen eğitimde özelikle ağız ve dişlerin bakımı konusunda yapılması gerekenleri katılımcılar büyük bir dikkatle dinledi. Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen eğitimde katılımcı öğrencileri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından seminer sonrasında öğrencilere ağız ve diş sağlığı konusunda yararlanabilecekleri çeşitli armağanlar verildi.

"Öz bakım bir çok hastalıktan korur"

Hijyen ve öz bakım semineri sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, öz bakımın insanları birçok hastalıktan koruduğunu söyledi. Başkan Fadıloğlu, şöyle konuştu:

“Kişisel temizlik, sağlıkla yakından ilgilidir. Çünkü hastalığa neden olan mikroorganizma, kişisel temizliğine dikkat etmeyen kişilerin vücuduna kolayca yerleşmekte ve bu yolla birçok kişiye bulaşabilmektedir. Sağlığın korunması için yaşam boyu düzenli bir şekilde öz bakım alışkanlığı edinmek gerekmektedir. Çocuklarımızın sağlığını korumak adına öncelikli olarak vücut bakımı ve temizliği, tuvalet alışkanlığı ve temizliği, oyuncakların ve sıklıkla kullanılan teknolojik cihazların temizliği, tükettiğimiz besinlerin temizliği gibi konulara toplum olarak dikkat etmemiz gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile işbirliği içerisinde kişinin kendi sağlığını koruması için devam ettirmesi için gereken öz bakım uygulamalarının anlatıldığı bir seminer düzenledik. Sağ olsunlar değerli velilerimiz, bu anlamda büyük bir hassasiyet göstererek öğrencilerimizle birlikte eğitimlere katıldılar. Çağımızda artık önleyici hekimlik sağlığımız üzerinde büyük rol oynuyor. Öz bakım, tüm insanları birçok hastalıktan koruyor. Ümit ediyorum ki değerli öğrencilerimiz, bugün seminer salonunda yaşam boyu uygulayacakları değerli bilgiler edinerek ayrılmışlardır. Spor okullarımız bünyesinde gerçekleştirilen teorik eğitim faaliyetlerine olan katkılarından dolayı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığına çok teşekkür ediyorum.”