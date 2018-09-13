Sporculardan yeni tenis kompleksine tam not

Gaziantep'te ilk kez bir turnuvaya ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tenis Kompleksi, TEB 16 Yaş Türkiye Tenis Şampiyonası'na katılan antrenörlerden ve tenisçilerden tam not aldı.

Gaziantep'te 8-15 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen tenis Şampiyonasına katılan 59 erkek, 41 kız sporcu ipi göğüslemek için var gücüyle mücadele ederken izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşanırken yeni yapılan tesisle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in spora verdiği önem bir kez daha takdirle karşılandı.

Şampiyona ve tenis kompleksi hakkında görüşlerini dile getiren Tenis Antrenörü Umut Alptekin, Fatma Şahin'e böylesi muazzam tesisi Türk tenisine kazandırdığı için teşekkür ederek, organizasyonun çok başarılı geçtiğini söyledi. Alptekin, "Şuan 16 yaş grubunda Türkiye'nin en iyi tenisçileri, Gaziantep gibi güzide bir şehirde toplandı. Çok iyi bir ortamda tenisin içerisinde olmak bizleri mutlu ediyor. Tenis sporu sayesinde dünyanın her yerini gezme fırsatı buldum, inanın burası dünya standartlarında bir tesis. Bir belediyenin böylesi muhteşem bir tesis yapmış olmasını görmek bizleri ayrıca sevindirdi" dedi.

İzmir'den şampiyonaya katılan 16 yaşındaki Semra Aksu isimli sporcu da, Türkiye'de tenis turnuvalarına önem verilmediğini bildirerek, "Şampiyona, çok güzel geçiyor, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Profesyonel bir bakışla dizayn edilmiş tesiste kaybetseniz de üzülmezsiniz. Büyük bir şehirde, büyük bir organizasyonda bulunmaktan çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Bir diğer sporucu 15 yaşındaki Simge Karaosmanoğlu ise, "Kortlar yeni yapılmış, hizmet çok iyi. Bizim yaşımızda yüzü aşkın tenis oynayan sporcular Gaziantep'e geldi” diye konuştu.