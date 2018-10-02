"Sultan-ül bahreyn iki denizin sultanı" sahnelendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Sultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı" belgesel müzikali sahnelendi.

Müzikali, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de izledi. Selçuklu dönemini anlatan müzikal belgeseli, birçok sanatsever tarafından yakından takip edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi'nin (GAKSA) düzenlediği “Sultan-ül Bahreyn İki Denizin Sultanı Belgesel” konulu müzikal belgeselin senaristliğini ve yönetmenliğini Işın Fırat yaptı. Müzikalde, Konya Olgunlaşma Enstitüsü Selçuklu kostümleri ve özgün müziği dikkati çekti.

Selçuklunun Anadolu'ya göçünden itibaren Anadolu topraklarında yaşanmışlıkların ele alındığı belgesel müzikalde, Türklerin kahramanlıkları, maneviyata, sanata ve eğitime verdiği değer anlatıldı.

Ortak Türk kültürüne katkı sunmayı, Türk kültürünü tanıtmayı, tarihi, kültürel ve sosyal bağları kuvvetlendirmeyi amaçlayan müzikal, Türk dünyasının sanat ve kültür hayatını, tüm dünya coğrafyasıyla paylaşmayı hedefledi.

Selçuklunun Anadolu topraklarına kazandırdığı il, ilçe, kasaba ve köylerdeki cami, han, kervansaray, imaret, kümbet, köprü, çeşme ve medrese gibi yapıtlara karşı vefa borcu, “Sultan-ül Bahreyn” belgesel müzikal gösterisiyle yerine getirilmiş oldu.

Müzikalin ardından Başkan Fatma Şahin, müzikal belgeselin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Işın Fırat'a günün anısına hediye verdi.