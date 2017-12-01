Şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu ele geçirildi

esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 2 şahıs göz altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmada, Şahinbey ilçesi Tekstil kent Mahallesinde araç durumundan şüphelenilmesi üzerine devriye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayla ilgili olarak L.C. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan M.K.’nin yapılan inceleme ve araştırmalarında M.K. isimli şahsın "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Veya Taşıma Veya Bulundurma" suçundan da arandığı tespit edildi.

Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.K. tutuklanarak ceza evine teslim edilirken, L.C. ise serbest bırakıldı.