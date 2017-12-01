Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 18:02

Şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep’te polis, durdurulan araçtan1 adet tabanca 8 adet dolu fişek, 44,2 gr.

Şüphe üzerine durdurulan araçtan silah ve uyuşturucu ele geçirildi

01 Aralık 2017 18:02

esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgisi bulunan 2 şahıs göz altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmada, Şahinbey ilçesi Tekstil kent Mahallesinde araç durumundan şüphelenilmesi üzerine devriye ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, olayla ilgili olarak L.C. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan M.K.’nin yapılan inceleme ve araştırmalarında M.K. isimli şahsın "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma Veya Taşıma Veya Bulundurma" suçundan da arandığı tespit edildi.


Haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan M.K. tutuklanarak ceza evine teslim edilirken, L.C. ise serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
16
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    18°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç