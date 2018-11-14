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Şüphe üzerine durdurulan motosikletten 200 kaçak cep telefonu çıktı

Gaziantep’İn Şehitkamil ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri ile devriye polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan bir motosikletten 200 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'İn Şehitkamil ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri ile devriye polis ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan bir motosikletten 200 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Sanayi Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir motosikletten 200 adet cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen cep telefonları motosiklet sürücüsü A.Y. isimli şahsın yanında bulundurduğu iki adet siyah çanta kontrol edildiğinde bulundu. Değişik marka ve modellerdeki 200 adet bandrolsüz gümrük kaçağı telefonlara el konulurken, A.Y isimli şahıs da gözaltına alındı.


Şüpheli şahsın yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği açıklandı.

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