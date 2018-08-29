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29 Ağustos 2018 17:38

Şüphelenilen şahsın üzerinden çalıntı mallar çıktı

Gaziantep’te polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsın üst aramasında, çalıntı cep telefonu, dizüstü bilgisayar, navigasyon cihazı gibi malzemeler ele geçirdi.

Şüphelenilen şahsın üzerinden çalıntı mallar çıktı

29 Ağustos 2018 17:38


Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçesinde bulunan Güneş Mahallesi, 77 Nolu Cadde üzerinde durumundan şüphelenilen bir şahısın üst aramasında 70 gram uyuşturucu esrar, bir adet kuru sıkıdan çevirme tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen 13 adet cep telefonu, dizüstü bilgisayar, bir adet navigasyon cihazı, 8 adet oto teybi, bir adet tablet ve bir adet koltuk başı televizyon ele geçirildi.


Operasyon sonrası gözaltına alınan Ç.K isimli şüpheli şahıs hakkında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




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