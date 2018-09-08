Şüpheli araç da plakası da çalıntı çıktı

Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise şahıslardan birinin üzerinde powerbank’a gizlenmiş eroin ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Gaziantep’te seyir halinde bulunan bir otomobil şüphe üzerine Kalyon kavşağında polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracın yapılan sorgusunda plakaların tescilsiz olduğu belirlendi. Otomobilin şase numarasından yapılan sorgusunda ise aracın çalıntı olduğu tespit edildi. Hem aracın hem de plakaların çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, araçta bulunan M.N.Ç ve T.B isimli şahsın üzerinde arama yaptı.

Powerbank içerisine gizlenmiş uyuşturucu yakalandı

Şahıslardan T.B’nin kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 13 adet fişek ile powerbank içerisine gizlenmiş halde bir miktar eroin maddesi ve uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet digital hassas terazi ele geçirildi.

Her iki şahsı da gözaltına alan ekipler, işlemlerinin ardından şahısları önce sağlık raporu için hastaneye ardından da adliyeye götürdü.