Suriye sınırına sevkiyatlar hızlandı

Gaziantep’ten doğu illerine yaklaşık 35 araçtan oluşan askeri araç sevkiyatı yapıldı. 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkan konvoyda, mühimmat, sinyal kesici cihazlar, yakın tanklarının bulunduğu kamyonlardan oluştu. Ayrıca konvoyda, zırhlı araçlar ve komandoları taşıyan minibüsler de yer aldı. Konvoy geçişi esnasında geniş güvenlik tedbirleri alınırken, konvoy Gaziantep’ten Şanlıurfa istikametine doğru seyir etti.

Gaziantep’ten sevk edilen askeri personel, mühimmat ve araçların Suriye sınırında görev yapacağı öğrenildi.