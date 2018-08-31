Savaşta annelerini kaybeden kız çocukları, ilk kez saçlarına örgü yaptırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, sosyal medya hareketi olarak faaliyet gösteren Human Movie Team ve For Children işbirliği ile Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan 500 kız çocuğuna yönelik ’Hem saçlara hem kalplere örgü’ projesini gerçekleştirdi. “Saçlara örgü yüreklere kardeşlik götürüyoruz” sloganı ile yola çıkan ekip, gönüllü kuaförlerle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde bulunan Siccu, Reyyan, Şemmarin ve Mukaveme Mülteci Kamplarında yaşayan çoğu yetim 500’den fazla kız çocuğunun saç kesimi ve bakımını yaptı. Yönetmen Tülay Gökçimen’in katıldığı etkinlikte, mülteci kamplarının zorlu şartlarında yaşayan yüzlerce kız çocuğunun saçları önce temizlenerek, tarandı. Fön çekilen saçlar rengarenk tokalarla süslendi.

Proje ile ilgili bilgi veren Yönetmen Gökçimen, “Belki de hayatlarında saçlarına hiç tarak değmemiş çocukların saçlarına bakım yaptık, tokalarla süsledik, onlara kız çocuğu olduklarını hatırlattık" ifadelerini kullandı.

Türkiye’den gönüllü kuaför olarak katılan Gülsüm Akman ise "Bu proje ile insani yardımdan öteye geçtik, bunun onları çok mutlu ettiğini gördük" dedi.

Reyyan Mülteci Kampı’nda yaşayan 8 yaşındaki Nur ise “Bugün hayatımın en güzel günü. Burada olduğum için çok mutluyum" diyerek teşekkür etti.

27-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen projenin, bölgedeki diğer kamplarda da yapılması planlanıyor.