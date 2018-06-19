Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 16:31

Suriyeli cinayet zanlısı sınırı geçmek isterken yakalandı

Gaziantep’in Şahin bey ilçesinde Türk ve Suriyelilerin karıştığı kavgada tüfekle ateş ederek bir kişiyi öldürdüğü iddiası ile aranan Suriyeli şahıs, sınırı geçmek isterken yakalandı.

Suriyeli cinayet zanlısı sınırı geçmek isterken yakalandı

19 Haziran 2018 16:31


Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Gümüştekin Mahallesinde 16 Haziran Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Türk ve Suriyelilerin karıştığı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Mustafa O.’yu öldürülmüş, oğlu Cengiz O. ise yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.


Olayın ardından teslim ol çağrısına uymayan Suriyeli şahıslardan H.H, olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken M.H. ise kaçmayı başarmıştı.


Olayın faili olarak aranan Suriyeli M.H, sınırı geçmek isterken Kilis Şimşik Piyade Hudut Karakolu Sorumluluk Bölgesinde yakalanarak gözaltına alındı. M.H’nin adli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.


Öte yandan olayda yaralanan Cengiz O.’nun ise hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç