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15 Mayıs 2018 12:23

Suriyeli çocuğu kaçıranlar mahkemeye sevk edildi

Gaziantep’te 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu kaçırarak, fidye istedikleri iddiası ile gözaltına alınan Suriyeli kadın, oğlu ve kızı adli makamlara sevk edildi.

Suriyeli çocuğu kaçıranlar mahkemeye sevk edildi

15 Mayıs 2018 12:23


Gaziantep’in Esentepe Mahallesi’nde oturan Ahmet Kasım’ın 7 yaşındaki oğlu Yemen Kasım, babasından aldığı 1 TL ile şeker almak için gittiği bakkaldan geri dönmeyince annesi Gane Assene, Düztepe Polis Karakoluna başvurarak çocuğunun kaybolduğunu bildirdi. Aradan geçen günlerde haber alınamaması üzerine baba Ahmet Kasım, tekrar karakola giderek çocuğunun fidye için kaçırıldığını söyledi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde ifadesi alınan Ahmet Kasım, sorguda 13 bin liralık borcu nedeniyle çocuğun kaçırıldığını söyledi. Babanın ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri Ayşe Reslan (53), kızı Süheyla Hatip (23) ve oğlu Cuma Hatip’in kaldığı eve operasyon düzenledi. Evde Yemen Kasım’ı da bulan ekipler çocuğu ailesine teslim ederken, şahısları ise gözaltına aldı.


Suriyeli kadın ve iki çocuğu sorguların ardından adli makamlara sevk edildi.




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